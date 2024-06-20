В Подмосковье отремонтировали семь неисправных светофоров

Возможность оформить ежемесячную выплату для пенсионеров 65 лет и старше появилась на подмосковном портале госуслуг в марте этого года, в настоящее время этой опцией воспользовались больше 440 раз, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.