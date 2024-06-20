В Подмосковье отремонтировали семь неисправных светофоров

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Дорожники отремонтировали 7 неисправных светофоров. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Специалисты Мосавтодора отремонтировали семь неисправных светофоров, выявленных в ходе обследования региональных дорог.
Кроме этого, в посёлке Старый Городок устранили неисправность вызывной кнопки пешеходного светофора, из-за которой светофор не переключался в режим, разрешающий движение пешеходов.
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«Ремонт был проведён на следующих объектах: улица Советская в городе Бронницы, улица Чкалова в городе Жуковский, Рязанское шоссе в посёлке Жидино-1 городского округа Люберцы, Фряновское шоссе в селе Трубино городского округа Щёлково, проспект Пацаева в городе Долгопрудный и проспект Королёва в городе Королёв», — поделились в пресс-службе.
Кроме этого, в посёлке Старый Городок устранили неисправность вызывной кнопки пешеходного светофора, из-за которой светофор не переключался в режим, разрешающий движение пешеходов.
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Мира Полтева