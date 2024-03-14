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В Подмосковье перед выборами проверили систему видеосвязи

14 марта 2024, 12:55
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Проверку каналов связи между Избирательным комитетом Московской области, участковыми избирательными комиссиями и Центром общественного наблюдения провели в Подмосковье в преддверии выборов президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Тестирование каналов связи прошло в штатном режиме. Проверка показала, что избирательная система Московской области готова к работе в дни голосования», — говорится в сообщении.
Видеосвязь является одним из значимых элементов обеспечения легитимности голосования. За видеотрансляцией, которая передаётся на мониторы в Центре общественного наблюдения в Одинцове, будут следить наблюдатели, а также аккредитованные представители средств массовой информации.


Выборы президента России будут проводиться в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

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#выборы
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В Ярославле загорелся многоквартирный дом
В центре Ярославля загорелся многоквартирный дом
14 марта 2024, 12:50

Фото: iStock/Distortion Media

Жильцов многоквартирного пятиэтажного дома в центре Ярославля, в котором также находится прокуратура, эвакуируют из-за пожара на крыше. Об этом 14 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ярославской области.
По информации главка, в 11.27 мск поступило сообщение о возгорании кровли в жилом доме, площадь пожара составляет 400 квадратных метров на проспекте Ленина.

На тушение пожара привлечены 60 человек личного состава и 17 единиц техники.


«Идет процесс эвакуации жильцов», — подчеркнул представитель ведомства.
Дом имеет пять этажей. На первом этаже расположены коммерческие организации. Кроме того, в здании размещается прокуратура Ленинского района Ярославля.

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В Шатуре благоустроят площадь спортивно-культурного центра «Рошаль»
14 марта 2024, 12:44

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

Площадь у спортивно-культурного центра «Рошаль» благоустроят в этом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Сквер будет обустроен в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«В этом году мы планируем провести работы по благоустройству 95 объектов. Среди них: 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходных зон, площадей и веломаршрутов, 6 набережных, 16 скверов, 8 детских скверов и 11 активных зон в парках. Также на территории Московской области появятся 5 новых стел» — поделился министр благоустройства Михаил Хайкин.

Стоит отметить, что также будут модернизованы пешеходные дорожки, освещение, клумбы и появятся велопарковки, а также новое ограждение. Завершат работы в сентябре 2024 года.

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Андрей Воробьёв посетил гимназию имени Подольских курсантов
14 марта 2024, 12:20

Фото: Антон Чернов

губернатор Московской области Андрей Воробьёв поблагодарил учеников и педагогов за активное участие в «Неделе добрых дел» во время визита гимназии. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В рамках акции школьники плетут маскировочные сети, расписывают печенье, имбирные пряники, а также пишут письма бойцам в зону спецоперации.

«Хочу поблагодарить вас, ребята, за инициативы, добрые дела, в которые вы вовлечены и, конечно, старшее поколение, которое во всем помогает и подсказывает. У нас эта неделя особенная, интенсивная, наполненная событиями – «Неделя добрых дел», Масленица, выборы Президента. Гимназия им. Подольских курсантов всегда несет особую миссию по патриотическому воспитанию. Хочу сказать спасибо вашим учителям. У вас существует особое братство - это очень ценно. Но если бы вы их не поддерживали, не было бы такого результата. Вы большие молодцы! Надеюсь, все намеченные вами планы обязательно сбудутся!», — поблагодарил Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что все, что ребята сделают будет передано на склад гумпомощи в Балашихе, откуда уже передадут бойцам.

Также губернатор попробовал на себе одну из разработок, которую сделали школьники в рамках центра цифрового образования.

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#подмосковье
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В Подмосковье в 2024 году очистят 13 прудов по просьбе жителей
14 марта 2024, 12:00

Фото: istockphoto / VvoeVale

Дополнительно очистят 13 водоемов в рамках программы губернатора по многочисленным просьбам жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
В Балашихе проведут очистительные работы на прудах Керамики и Савинский, а также на озере Бабошкино. К городском округе Красногорск жители жаловались на состояние Коростовых озер и Ивановских прудов.

«На зеркале этих водоемов будет проведена уборка капельно-водной растительности. Также проводится окос рогоза и камыша, подъем, уборка, вывоз и утилизация строительного и бытового мусора. Из воды удаляют аварийно-опасные деревья, которые могут стать причиной травм. Объекты для расчистки выбирались путем голосования жителей на портале «Добродел» по заявкам ОМСУ», — поделились в министерстве.

Также почистят пруд Трубинский и Медвежьи озера в Щелкове, Городской пруд в Лобне, озеро Рама в Коломне, Завьяловский пруд в Ленинском, озеро Борисоглебское в Раменском, Бисерово озеро в Богородском округе и Комсомольский пруд в Одинцове.

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#минэкологии мо
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Российский военный рассказал, как эвакуировал вертолет с передовой
Прапорщик Косякин рассказал об эвакуации вертолета с передовой
14 марта 2024, 11:59

Фото: iStock/camptoloma

Российский прапорщик Виталий Косякин поделился своим рассказом о том, как вместе с товарищами по службе ему удалось эвакуировать вертолет, находясь в зоне боевых действий. Эту историю опубликовало Министерство обороны в своем Telegram-канале.
«Это был интересный момент. Длинный, почти сутки», — вспоминает военнослужащий.
По словам Косякина, с помощью двух кранов они сняли винты с вертолета, после чего поставили его на трал и вывезли. На вопрос о том, как им удалось провести такую крупную операцию на открытом поле незаметно, военнослужащий улыбнулся и ответил: «Это было ночью».

ВСУ, находившиеся на расстоянии всего 15-17 километров от российских солдат в это время, «почти упустили» их из виду — прибытие ВСУ началось, когда военные уже уехали, отметил Косякин.
В зоне специального военного обслуживания Виталий Косякин занимается эвакуацией и ремонтом техники. Он подчеркнул, что российская армия не оставляет технику на поле боя и всегда проводит ее эвакуацию.

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#солдат
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Подмосковные энергетики отправили на переработку более 800 тонн металлолома
14 марта 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Более 800 тонн металлического лома отправила на переработку в минувшем году компания «Мособлэнерго», вторсырьё собиралось после демонтажа, ремонтов и реконструкций объектов электросетевого хозяйства, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«В 2023 году компания «Мособлэнерго» направила на переработку 800 тонн лома чёрных и цветных металлов, а также 144 тонны отработанного трансформаторного масла. Это почти в два раза больше, чем в 2022 году», — уточняется в сообщении.
Кроме того, за минувший год компания собрала и отправила на переработку 8,3 тонны отслужившего электронного и электрического оборудования. Предприятие, которое принимает электролом, полностью разбирает поступившее оборудование, сортирует его и перерабатывает для дальнейшего использования.

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#электроника
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«Посеять панику»: появились подробности о машине с украинской ДРГ в Белгородской области
Белгородский оперштаб опроверг слухи о диверсантах на машине скорой помощи
14 марта 2024, 11:38

Фото: iStock/Motortion

На территории Белгородской области нет никакой машины с украинскими диверсантами, об этом сообщил оперштаб региона.
Прежде сообщалось, что на территории Белгородской области может находиться украинская ДРГ, которая передвигается на машине скорой помощи. Машина была объявлена в розыск.

По уточненным данным, звонок с вышеуказанной информацией поступил с территории Украины. В оперштабе подчеркнули, что это было сделано для того, чтобы посеять панику среди мирных граждан региона.

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#минобороны
#машина
#белгородская область
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Площадь подмосковного заповедника «Верёвкин бугор» увеличили в три с половиной раза
14 марта 2024, 11:35

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Более чем в три с половиной раза увеличилась площадь природного заказника «Урочище «Верёвкин бугор», расположенного на территории городских округов Коломна и Луховицы, в результате реорганизации объекта, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Заповедник было решено реорганизовать в связи с неточным описанием имеющихся границ, а также отсутствием данных о находящихся там ценных природных объектах. В ходе обследования в рамках подготовки к реорганизации экологи выяснили, что заказник не включает в себя обширные территории на левом берегу Оки, где обитают десятки краснокнижных видов. В итоге после реорганизации площадь заказника была увеличена с 1923 га до 7083,60 га», — рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
Согласно последним данным, в природном заказнике «Урочище «Верёвкин бугор» обитает десять видов животных, внесённых в Красную книгу России, девять видов редких растений, четыре вида краснокнижных лишайников, а также 44 вида животных, включённых в красную книгу Московской области.

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#заповедник
#оопт
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Как сэкономить на оплате «коммуналки» рассказали в Роскачестве
14 марта 2024, 11:19

Фото: iStock/sonsam

Установка счетчиков водоснабжения может существенно снизить ваши расходы по коммунальным услугам, сообщили в Центре финансовой экспертизы Роскачества, пишет «Российская газета».
Дело в том, что счетчики на воду помогают жителям видеть реальный расход воды и оплачивать его, соответственно. В случае, если оборудование не установлено, расходы за водоснабжение рассчитываются по нормативам.

Важно взять за правило и ежемесячно передавать показания счетчиков на сайт или приложение МособлЕИРЦ. Своевременная подача данных дает возможность оплачивать услуги более экономно. Если вы не подаете данные счетчиков, плата рассчитывается сначала по среднемесячному потреблению, а затем — по нормативам. А это может быть гораздо дороже, чем вы используете фактически.

Для экономии средств специалисты Роскачества также призвали принимать душ вместо ванной — это помогает снизить расход воды в пять-семь раз. Помимо этого, сберечь до 200 литров воды в неделю и, как следствие, заплатить меньше получится, если закрывать кран во время чистки зубов и бритья.

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#вода
#коммунальные платежи
#россияне
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