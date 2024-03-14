В Подмосковье перед выборами проверили систему видеосвязи

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Проверку каналов связи между Избирательным комитетом Московской области, участковыми избирательными комиссиями и Центром общественного наблюдения провели в Подмосковье в преддверии выборов президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Тестирование каналов связи прошло в штатном режиме. Проверка показала, что избирательная система Московской области готова к работе в дни голосования», — говорится в сообщении.Видеосвязь является одним из значимых элементов обеспечения легитимности голосования. За видеотрансляцией, которая передаётся на мониторы в Центре общественного наблюдения в Одинцове, будут следить наблюдатели, а также аккредитованные представители средств массовой информации.
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