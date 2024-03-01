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В Подмосковье подвели промежуточные итоги информирования избирателей о выборах президента

01 марта 2024, 13:37
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Личное информирование избирателей о выборах президента Российской Федерации проводят в Московской области члены участковых избирательных комиссий, работа проводится с 17 февраля. Предварительные итоги этой акции подвели в Мособлизбиркоме.
«По данным на 1 марта, информаторы прошли 3 миллиона 237 тысяч 834 адреса, что составляет 97,4 % от общего объёма. Пообщаться лично информаторы сумели с 61,6 процентами потенциальных избирателей, при этом 72,6% из них заявили, что примут участие в голосовании», — говорится в сообщении.
Среди тех, кто намеревается проголосовать на выборах, 73,3% собираются сделать это на избирательных участках. 16,3% отдадут свой голос с помощью дистанционного электронного голосования, 3,9% проголосуют на дому, а 1,4% проголосуют по месту нахождения при помощи сервиса «Мобильный избиратель».


В информировании населения участвуют более 15 тысяч членов УИК, все они прошли специальное обучение.

Выборы президента России состоятся в марте текущего года. Для удобства избирателей они впервые будут проводиться в течение трёх дней: 15, 16 и 17 числа.

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Финансист рассказал о ценах на нефть в марте
Финансист Кокорева: цена барреля Brent в марте сохранится вблизи 80 долларов
01 марта 2024, 13:42

Фото: iStock/zhengzaishuru

В марте цены на нефть марки Brent останутся на уровне 80-85 долларов за баррель с тенденцией к увеличению, заявила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Анна Кокорева в интервью изданию «Газета.ru».
Кокорева отметила, что этому будет способствовать сокращение добычи нефти в России на 500 тысяч баррелей в сутки в марте, соблюдение условий сделки ОПЕК другими участниками и напряженная обстановка на Ближнем Востоке.

Эксперт также напомнила, что согласно планам российского правительства, дисконт между российской нефтью Urals и Brent в 2024 году должен составить 15 долларов.

Она отметила, что снижение дисконта до указанного уровня планируется достигнуть за счет диверсификации поставок нефти. Однако из-за эмбарго цены на Urals остаются под давлением, и значительное сокращение дисконта в настоящее время не представляется возможным. Тем не менее, текущий уровень цен на нефть считается выгодным для России и ее бюджета.

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Нападающего «Спартака» не выпустили из ОАЭ: его связь с контрабандой и поможет ли Госдума
Футболист «Спартака» Промес находится в ОАЭ после задержания
01 марта 2024, 13:17

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промес задержан в аэропорту Дубая. Почему спортсмена не выпустили из страны, и как бы ему могло помочь российское гражданство, читайте в материале «Радио 1».

Футболиста из «Спартака» не выпустили из Дубая


Квинси Промес находился в ОАЭ вместе с футбольной командой. 29 февраля «Спартак» должен был вернуться в Россию, однако на борт самолета пустили не всех участников команды. Причина задержания Промеса в аэропорту не известна, однако СМИ предполагают, что это может быть связано с возбужденным на него уголовным делом.


Квинси Промес объявлен в розыск


14 февраля суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к шести годам тюрьмы. Футболиста обвинили в контрабанде наркотиков. По версии следствия, спортсмен перевез 1, 3 тонны наркотического вещества в мешках для соли. Правозащитник футболиста решение суда оспорил.

Несмотря на приговор суда, футболист продолжил свою спортивную деятельность и готовился к возобновлению сезона.


В Госдуме объяснили, почему не могут помочь Промесу


Россия не может содействовать в возвращении Промеса в страну, потому что у него нет российского гражданства, сообщила депутат Госдумы Светлана Журова. Она также обратила внимание на то, что футболисту не стоило лететь в ОАЭ в сложившихся обстоятельствах и оценила вероятность его депортации.

«Его могут депортировать, если у ОАЭ есть договоренность с Нидерландами. Ситуация с Квинси никак не отразится на РПЛ. Он хороший игрок, но свято место пусто не бывает — придёт другой хороший игрок», — заявила Журова

Футболист Промес: что с ним, где находится


После задержания Промес был доставлен в отделение полиции в Дубае. Его сопровождали сотрудники службы безопасности. В настоящее время на связь с ним выходит только его правозащитник. Ситуацию с задержанием футболиста в «Спартаке» назвали непростой, и отказались от дачи каких-либо комментарий.

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Каширские долголеты побывали на экскурсии в Истре
01 марта 2024, 13:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

14 участников проекта «Активное долголетие» из Каширы съездили на экскурсию в городской округ Истра, сообщает пресс-служба администрации округа Кашира.
«Экскурсанты посетили Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь, а также осмотрели экспозицию Ленино-Снегирёвского военно-исторического музея, посвященную памяти погибших, и боям», — говорится в сообщении.
«Активное долголетие» предлагает не только экскурсии, но и различные занятия, включая танцы, скандинавскую ходьбу, курсы иностранного языка и компьютерной грамотности, концерты и лекции. Стать участниками проекта могут женщины от 55 лет и старше и мужчины от 60 лет и старше.

Записаться на мероприятия каширского отделения клуба «активного долголетие» можно по телефону 7 (49669) 28-147.

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#истра
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Жена Алибасова рассказала о состоянии здоровья продюсера
Бари Алибасов вернулся домой после госпитализации из-за подозрений на инсульт
01 марта 2024, 12:55

Фото: iStock/gorodenkoff

Жена продюсера Бари Алибасова, Елена, в интервью RT поделилась информацией о состоянии его здоровья. По ее словам, он уже вернулся домой и чувствует себя нормально.
«Все в порядке, мы уже дома, вернулись еще вчера. Все нормально, мы радуемся тому, что снова дома. Я даже устала. Мы уже обедаем, готовим обед, он занимается нашим псом Кузькой — собака в шоке. Она не может понять, где ее хозяин? Она не отходит от него», — поделилась собеседница RT.
Она также отметила, что у Алибасова «хорошее настроение, все в порядке».

Ранее сын Алибасова сообщил, что отца должны выписать в течение ближайших двух дней из реанимации, куда его отправили с подозрением на инсульт.

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IT-эксперт Ермаков: У Маска и его технологии вживления чипа в мозг — благородные цели
IT-эксперт кафедры киберспорта Ермаков считает, что вживление чипов в мозг поможет парализованным людям
01 марта 2024, 12:40

Фото: iStock/Peshkova

Современные технологии нейроинтерфейсов, представляющие собой соединение мозга с компьютером, открывают новые перспективы в мире медицины и технологий.
Об этом в интервью для RuNews24.ru сообщил IT-эксперт кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта университета «Синергия» Алексей Ермаков, комментируя новости о том, что предприниматель Илон успешно вживил в мозг живого человека чип, с помощью которого тот смог управлять интерфейсом компьютером.

Ермаков отметил, что подобные нейроинтерфейсы могут помочь не только пациентам с различными заболеваниями головного мозга, но и расширить возможности обработки информации мозгом.
По его словам, ученые в Китае также провели успешное вживление чипа в мозг пациента, что подтверждает рост интереса к этой технологии. Однако существуют опасения как по безопасности пациентов, так и по безопасности данных.

Вместе с тем, возможность хакерских атак на такие чипы пока остается скорее фантастикой, чем реальностью, утверждает Ермаков. Он отметил, что проще атаковать компьютер, управляемый человеком, чем сам чип.

Такие инновационные разработки носят светлый характер и могут принести большую пользу людям, тем не менее уверен эксперт. В случае с Илоном Маском, его сообщение о том, что пациент полностью оправился и не имеет побочных последствий, лишь подтверждает потенциал данной технологии в медицине и науке, подчеркнул Ермаков.

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Не занявшая призовых мест украинка нашла «русский заговор» на конкурсе «Мисс Европа»
Украинская участница «Мисс Европа-2024» обвинила россиянку в покупке победы
01 марта 2024, 12:29

Фото: istock / JadeThaiCatwalk

Представлявшая Украину на конкурсе красоты «Мисс Европа — 2024» Милена Мельничук обвинила представительницу из РФ Розу Гадиеву в покупке титула. Об этом пишет KP.RU.

Гадиева одержала победу в конкурсе и украинка не смогла Мельничук признать поражение. Девушка решила устроить скандал и накинулась на россиянку с обвинениями в покупке победы. Также она обвинила Ирину Максимович из Белоруссии, занявшую заняла третье место.

Украинка также заявила, что ее заставили фотографироваться с россиянкой, а после отказала якобы угрожали. Как утверждает Мельничук, Гадиева ее преследовала.

«Россиянка постоянно пыталась сесть рядом для фото, хотя я пыталась скрыться», — говорит она.
Помимо этого, участница от Украины отметила, что ей и Гадиевой специально выдали одинаковые платья на конкурсе и поставили рядом на сцене.

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Завкафедры НИТУ МИСиС: металлическая 3D-печать открывает новые перспективы перед промышленностью
Директор НУЦ СВС МИСиС-ИСМАН Евгений Левашов рассказал о перспективах металлической 3D-печати
01 марта 2024, 11:59

Фото: iStock/Nordroden

Аддитивные технологии металлической 3D-печати предоставляют новые перспективы для промышленности, позволяя создавать детали сложной формы с улучшенными физико-механическими характеристиками, заявил Доктор технических наук, профессор и руководитель кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий, директор НУЦ СВС МИСиС-ИСМАН Евгений Левашов в интервью RT.
По его словам, аддитивное производство представляет собой процесс создания трёхмерных объектов на основе электронных моделей путём последовательного наращивания материала при использовании селективного подвода энергии, такого как лазерный или электронный луч, электрическая дуга и другие методы. При этом электронная модель формируется в виде трёхмерного изображения, а для создания таких моделей могут использоваться данные, полученные из рентгеновской томографии, особенно в медицинской сфере.

Левашов также отметил, что несмотря на высокую стоимость материалов и оборудования для 3D-печати, экономия достигается за счёт отсутствия отходов, что является характерной особенностью традиционного металлургического производства.

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#производство
#промышленность
#данные
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Европа решила внедрить свои стандарты в работу СМИ на Украине
СЕ планирует «привести в соответствие с европейскими стандартами» работу СМИ на Украине
01 марта 2024, 11:41

Фото: iStock/Silent_GOS

Совет Европы планирует привести нормативно-правовую базу Украины в области СМИ в соответствие с европейскими стандартами и для этого намеревается привлечь консультантов. Об этом сообщает RT, ссылаясь на соответствующий тендерный документ.
Согласно документу, Совет Европы начал реализацию проекта под названием «Защита свободы выражения мнений и свободы средств массовой информации на Украине».

Цель данной инициативы, как отмечают в Совете Европы, заключается в удовлетворении актуальных потребностей заинтересованных сторон и СМИ на Украине на фоне конфликта с Россией. Планируется внедрить европейские стандарты в работу СМИ и защиту журналистов.

В рамках проекта предусмотрено выделение €1,1 млн. На работу консультантов из этой суммы будет потрачено €500 тыс. Они будут взаимодействовать с украинскими властями, включая Министерство культуры и информационной политики, Генпрокуратуру, украинское МВД, Национальную полицию, Национальную общественную телерадиокомпанию Украины и другие органы, уточняется в документе.

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#сми
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Погоня полиции за автомобилем 14-летнего водителя в Иркутске закончилась стрельбой
В Иркутске погоня полиции за 14-летним водителем закончилась стрельбой
01 марта 2024, 11:25

Фото: iStock/Fedorovekb

Полицейская погоня за 14-летним водителем в Иркутске завершилась стрельбой по колесам автомобиля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел 26 февраля, когда патрульные заметили автомобиль, который совершал опасные маневры на дороге.

Полицейские неоднократно требовали от водителя остановиться, но он игнорировал их сигналы и попытался скрыться, создавая угрозу для других участников дорожного движения.

Погоня началась, и полицейские предупредили нарушителя о своем намерении применить оружие для остановки. Убедившись, что другие участники движения не находятся в опасности, сотрудники выстрелили по колесам машины.

В конечном итоге преследуемый заехал в тупик, выскочил из автомобиля и попытался скрыться, но был задержан. Оказалось, что за рулем находился 14-летний подросток.

Подросток признался, что приобрел автомобиль самостоятельно, чтобы кататься с друзьями. Его доставили в отдел полиции, и в настоящее время проводится проверка данного инцидента.

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