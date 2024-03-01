В Подмосковье подвели промежуточные итоги информирования избирателей о выборах президента

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Личное информирование избирателей о выборах президента Российской Федерации проводят в Московской области члены участковых избирательных комиссий, работа проводится с 17 февраля. Предварительные итоги этой акции подвели в Мособлизбиркоме.
«По данным на 1 марта, информаторы прошли 3 миллиона 237 тысяч 834 адреса, что составляет 97,4 % от общего объёма. Пообщаться лично информаторы сумели с 61,6 процентами потенциальных избирателей, при этом 72,6% из них заявили, что примут участие в голосовании», — говорится в сообщении.Среди тех, кто намеревается проголосовать на выборах, 73,3% собираются сделать это на избирательных участках. 16,3% отдадут свой голос с помощью дистанционного электронного голосования, 3,9% проголосуют на дому, а 1,4% проголосуют по месту нахождения при помощи сервиса «Мобильный избиратель».
Выборы президента России состоятся в марте текущего года. Для удобства избирателей они впервые будут проводиться в течение трёх дней: 15, 16 и 17 числа.
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Лев Каштанов