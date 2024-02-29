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Информаторы о выборах проводят встречи с подмосковными трудовыми коллективами

29 февраля 2024, 16:47
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Члены участковых избиркомов проводят встречи с трудовыми коллективами по всей Московской области в рамках информирования избирателей. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
Одно из таких мероприятий состоялось в Подольском городском округе. Председатель территориальной избирательной комиссии Ирина Гекова встретилась с сотрудниками филиала МАП №5 города Подольска Мострансавто.

Работникам филиала рассказали о сроках проведения предстоящего голосования, зарегистрированных кандидатах на пост президента России, порядке и сроках подачи заявления о голосовании по месту нахождения, возможности участия в дистанционном электронном голосовании и основаниях для голосования на дому.

«Очень много людей сейчас не имеют фактической привязки к месту регистрации. Большое число избирателей, имея в собственности жилые помещения, проживают в них без регистрации. Кто-то работает в другом регионе, кто-то планирует отпуск и будет отсутствовать по месту жительства в дни выборов. Получая информацию об альтернативных формах голосования, избиратели могут в полной мере реализовать активное избирательное право», – отметила Гекова.
Председатель ТИК ответила на вопросы избирателей и пригласила всех на выборы президента 15-17 марта.

Сейчас подмосковные информаторы проводят поквартирный обход избирателей. К работе привлечены более 15 тыс. членов участковых избирательных комиссий Подмосковья. Все они прошли специальное обучение.

Жители области могут легко отличить информаторов по внешнему виду благодаря яркой экипировке – куртке и сумке через плечо с логотипом избирательной кампании. Для качественного информирования избирателей члены УИК используют мобильное приложение «ИнформУИК». Адресное информирование избирателей продлится до 7 марта.

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#мособлизбирком
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Макрон открыто защищает нацизм, говоря об отправке сил на Украину, заявил Ортега
Ортега: Макрон объявляет об отправке сил на Украину для защиты нацизма
29 февраля 2024, 16:50

Фото: сайт Кремля

Европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, открыто говорят об отправке войск на Украину для защиты нацизма. Об этом заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега в ходе встречи с секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым.
В среду, 28 февраля, Патрушев провёл в Манагуа встречу с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой. Они обсудили вопросы сотрудничества стран по линии силовых ведомств и министерств экономического блока.

Ортега подчеркнул, что в настоящее время западные политики открыто признают, что ждут поддержки от американских войск для защиты нацизма на Украине.

Такое заявление сделал и президент Франции Эммануэль Макрон. Ортега напомнил, что именно французская армия убила огромное количество людей в Алжире и на других оккупированных ею территориях.

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#украина
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Госдума уже приступила к реализации послания президента
Первый вице-спикер Жуков: Госдума уже приступила к реализации послания Путина
29 февраля 2024, 15:48

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума уже приступила к реализации послания президента России Владимира Путина. Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.
Он подчеркнул, что для реализации всех поставленных президентом задач Госдума должна будет принять новые законы и внести поправки в бюджет. Работа по подготовке к этим мерам уже начата, отметил Жуков.

В четверг, 29 февраля, президент России Владимир Путин провёл ежегодное послание Федеральному собранию. В этом году оно длилось 2 часа 6 минут. Глава государства затронул наиболее важные темы, в числе которых зарплаты госслужащих, экономика страны, расселение аварийного жилья и социальная газификация.

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#госдума
#владимир путин
#президент
#социальная послание
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Всё перевернут: Политолог призвал готовиться к обвинениям с Запада после послания Путина
Политолог Бернардини предупредил о коверканьях послания Путина за границей
29 февраля 2024, 15:30

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин завершил оглашение послания Федеральному собранию. Выступление продлилось чуть больше двух часов, что стало рекордом. Отдельное внимание глава государства уделил эскалации ядерного конфликта. По словам Путина, западное общество не прошло через тяжелые испытания и уже забыло, что такое война.
Политический обозреватель Марк Бернардини в эфире «Радио 1» отметил важность этих слов. По его мнению, они отразили всю суть выступления российского лидера.
«Коллективному Западу не надо собственные хотелки интерпретировать как сущность, действительность, потому что это плохо кончается. Все, кто пытался своими сапогами войти на русскую землю, обычно очень плохо кончали. Но всё дело в том, что сейчас другой уровень, новое вооружение, в том числе ядерное оружие. Так что фактически посыл был в том, что важно понимать, чем кончится для всего человечества, если на Россию наступит НАТО», — сказал эксперт.
По мнению политолога, за границей слова Владимира Путина могут «переврать». Однако им уже мало кто верит, подчеркнул Бернардини.
«Я абсолютно уверен, что как всегда всё переврут, как всегда вытащат из контекста какие-то определённые фразы. Окажется, что Путин чуть ли не объявляет войну Западу. Но проблема в том, что даже в лице их собственного народа им всё меньше верят», — заключил он.
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#оружие
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#путин
#ядерное оружие
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Пушилин раскрыл, как относится к освобождению территорий ДНР
Пушилин оптимистично смотрит на процесс освобождения территорий ДНР
29 февраля 2024, 14:09

Фото: сайт Кремля

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что оптимистично настроен на процесс освобождения территорий республики.
Он отметил, что опирается на те данные, которые предоставляют непосредственно ему и те, что официально озвучиваются министерством обороны России. Исходя из них, Пушилин доволен ходом освобождения территорий.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что населённый пункт Крынки полностью контролируется российскими военными, однако бойцы ВСУ всё ещё пытаются высадиться на одном из островов. Он также добавил, что территория вокруг Крынок также зачищена от украинских военных. Так, последняя попытка высадиться была осуществлена со стороны Чёрного моря. Однако ВС РФ сорвали эту попытку.

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#денис пушилин
#днр
#вс рф
#спецоперация
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В Аргентине планируют провести саммит в поддержку Украины
FT: Президент Аргентины Милей планирует провести саммит в поддержку Украины
29 февраля 2024, 13:58

Фото: iStock/butenkow

Президент Аргентины Хавьер Милей заявил, что планирует провести саммит в поддержку Украины, в интервью для Financial Times.
«Милей сказал, что планирует организовать «саммит поддержки Латинской Америки» в отношении Украины позднее в этом году», — цитирует издание аргентинского лидера.

В FT отметили, что позиция Милея отличается от лидеров соседствующих Аргентине стран. Он отдаёт очевидное предпочтение странам, которые, как он сам заявляет, «защищают свободу». К таким государствам Милей причисляет Соединённые Штаты, Украину и Израиль.

Напомним, вчера российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов выразил разочарование в связи с заявлением, которое Аргентина выпустила ко второй годовщине старта спецоперации на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#аргентина
#украина
#саммит
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В России расширят программы социальной газификации по поручению Путина
29 февраля 2024, 13:55

Фото: iStock/Chepko

В России необходимо расширить программы социальной газификации. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
Глава государства подчеркнул, что граждане страны смогут получить современное, экологически чистое газовое оборудование благодаря государственным субсидиям. Это оборудование российского производства, добавил Путин.

Также президент подчеркнул, что в настоящее время многие россияне до сих пор покупают уголь, поэтому важно оперативно решить эту проблему.

В первую очередь поддержку получат наиболее нуждающиеся семьи.

На реализацию данной программы из государственного бюджета выделено около 32 миллиардов рублей, подчеркнул Путин.

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#программа
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В России запустят программу «Земский работник культуры»
Путин: к 2025 году в РФ запустят программу «Земский работник культуры»
29 февраля 2024, 13:49

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин объявил о запуске с 2025 года программы «Земский работник культуры». Об этом глава государства сообщил в ходе ежегодного послания к Федеральному собранию.
Путин подчеркнул, что эта программа будет создана по аналогии с программами «Земский учитель» и «Земский доктор».

Специалист, который переедет в сельскую местность или в маленький город на работу, сможет получить единовременную выплату в один миллион рублей. При этом на Дальнем Востоке, Донбассе и Новороссии эту сумма будет составлять уже два миллиона рублей.

Напомним, прошлое обращение президента к Федеральному собранию состоялось 21 февраля 2023 года. В ходе своего выступления, российский лидер обратил внимание на необходимость деофшоризации российской экономики и подчеркнул важность защиты детей от гендерной нейтральности.

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#владимир путин
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#культура
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Путин объявил о списании части долгов российских регионов
Две трети долгов регионов по бюджетным кредитам будут списаны, заявил Путин
29 февраля 2024, 13:40

Фото: сайт Кремля

Две трети задолженностей российских регионов по бюджетным кредитам будет списано. Об этом в ходе обращения к Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства призвал снизить долговую нагрузку субъектов России. Для этого можно списать две трети задолженностей регионов.

Реализация этого предложения позволит сохранить около 200 миллиардов рублей ежегодно в период с 2025 по 2028 годы.

Также Путин отметил, что в настоящее время в России есть десять регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. Для них реализуются отдельные экономические программы. К 2030 году все российские регионы должны достичь высокого уровня бюджетной обеспеченности, стать более экономически достаточными.

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#владимир путин
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#россия
#бюджет
#долги
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Путин поблагодарил работников сельского хозяйства за достигнутые результаты
Путин: Россия стала мировым лидером по производству пшеницы
29 февраля 2024, 13:32

Фото: сайт Кремля

В России активно развивается сельское хозяйство. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
По словам президента, Россия стала мировым лидером по производству пшеницы. Планируется продолжить развитие этой отрасли, чтобы сохранять достигнутые результаты.

Путин подчеркнул, что правительство продолжит развивать эту отрасль, особое внимание уделяя прибрежным регионам.

Также президент выразил благодарность работникам сельского хозяйства за то, что их старания позволили достичь таких высоких и очень важных для страны результатов.

Экономическая ситуация в стране стабильно развивается, более того, Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Об этом глава государства сообщил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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