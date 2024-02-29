Информаторы о выборах проводят встречи с подмосковными трудовыми коллективами

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Члены участковых избиркомов проводят встречи с трудовыми коллективами по всей Московской области в рамках информирования избирателей. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
Одно из таких мероприятий состоялось в Подольском городском округе. Председатель территориальной избирательной комиссии Ирина Гекова встретилась с сотрудниками филиала МАП №5 города Подольска Мострансавто.
Работникам филиала рассказали о сроках проведения предстоящего голосования, зарегистрированных кандидатах на пост президента России, порядке и сроках подачи заявления о голосовании по месту нахождения, возможности участия в дистанционном электронном голосовании и основаниях для голосования на дому.
Сейчас подмосковные информаторы проводят поквартирный обход избирателей. К работе привлечены более 15 тыс. членов участковых избирательных комиссий Подмосковья. Все они прошли специальное обучение.
Жители области могут легко отличить информаторов по внешнему виду благодаря яркой экипировке – куртке и сумке через плечо с логотипом избирательной кампании. Для качественного информирования избирателей члены УИК используют мобильное приложение «ИнформУИК». Адресное информирование избирателей продлится до 7 марта.
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Работникам филиала рассказали о сроках проведения предстоящего голосования, зарегистрированных кандидатах на пост президента России, порядке и сроках подачи заявления о голосовании по месту нахождения, возможности участия в дистанционном электронном голосовании и основаниях для голосования на дому.
«Очень много людей сейчас не имеют фактической привязки к месту регистрации. Большое число избирателей, имея в собственности жилые помещения, проживают в них без регистрации. Кто-то работает в другом регионе, кто-то планирует отпуск и будет отсутствовать по месту жительства в дни выборов. Получая информацию об альтернативных формах голосования, избиратели могут в полной мере реализовать активное избирательное право», – отметила Гекова.Председатель ТИК ответила на вопросы избирателей и пригласила всех на выборы президента 15-17 марта.
Сейчас подмосковные информаторы проводят поквартирный обход избирателей. К работе привлечены более 15 тыс. членов участковых избирательных комиссий Подмосковья. Все они прошли специальное обучение.
Жители области могут легко отличить информаторов по внешнему виду благодаря яркой экипировке – куртке и сумке через плечо с логотипом избирательной кампании. Для качественного информирования избирателей члены УИК используют мобильное приложение «ИнформУИК». Адресное информирование избирателей продлится до 7 марта.
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Лора Луганская