В Подмосковье подвели итоги выборов президента России

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Итоги выборов президента Российской Федерации на территории Московской области подвёл Избирательный комитет региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«В Московской области завершена обработка 100% протоколов участковых избирательных комиссий. По итогам голосования большинство жителей региона сделали выбор в пользу Владимира Путина – он набрал 86,5%. На втором месте кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 5,09%. Третье место занял выдвиженец от партии «Новые люди» Владислав Даванков, он набрал 4,21%. Леонид Слуцкий от ЛДПР набрал 3,05%», — говорится в сообщении.Голосование на выборах президента РФ проводилось с 15 по 17 марта, в нём приняли участие 4 млн 804 тысячи 497 подмосковных избирателей, что составляет 77,01% от общего числа жителей Московской области, имеющих право голоса. Большинство подмосковных избирателей — 74,17% — проголосовали очно, на избирательных участках.
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