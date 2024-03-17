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Юденич: всего за выборы в подмосковный СПЧ от жителей поступило 112 обращений

17 марта 2024, 21:41
Фото: пресс центра Московской области по выборам Президента РФ «Выборы 2024»

Фото: пресс центра Московской области по выборам Президента РФ «Выборы 2024»

В 2024 году обращений в Совет по правам человека было почти в три раза меньше, чем на избирательной кампании 2018 года. Об этом на заключительном брифинге в Центре общественного наблюдения заявила председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.
По ее словам, всего в этой кампании в подмосковный СПЧ от жителей поступило 112 обращений. В основном, обращения касались технических вопросов: люди не находились в списках или регистрировались на электронное голосование, где сталкивались с проблемами, и затем приходили на участки лично. Большинство обращений разрешены, подчеркнула она.

Также Марина Юденич отметила беспрецедентную явку и активность людей на выборах.


«Цифры назовут, конечно, позже, когда они будут окончательно известны. Но пока мой уже 11-летний опыт наблюдения за выборами позволяет мне визуализировать эти цифры», — добавила Марина Юденич.
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Леонов: свыше 6000 человек проголосовали в местах принудительного содержания Подмосковья
17 марта 2024, 21:52

Фото: пресс центра Московской области по выборам Президента РФ «Выборы 2024»

В местах принудительного содержания в Подмосковье проголосовало свыше 6000 человек.
Об этом рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области, член регионального Совета по правам человека, член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов, передает корреспондент «Радио 1».

«У нас 15 марта голосовали военнослужащие, находящиеся на гауптвахте, 16 марта — учреждения в ведении МВД, это ИВС и спецприемники. А сегодня — учреждения ФСИН и медицинские стационары специализированного типа. Всего у нас проголосовало больше 6000 человек», — заявил Леонов.
Он также добавил, что каждый гражданин, находящийся в местах принудительного содержания, сумел при желании проголосовать.

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Юденич: всего за выборы в подмосковный СПЧ от жителей поступило 112 обращений

Дмитриева: поступило 1012 сигналов о потенциальных нарушениях

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#выборы
#мвд
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#спч
#человек
#сизо
#фсин
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Дмитриева: поступило 1012 сигналов о потенциальных нарушениях
17 марта 2024, 21:35

Фото: пресс центра Московской области по выборам Президента РФ «Выборы 2024»

В течение заключительного дня голосования на выборах президента Российской Федерации из разных источников поступило 1012 сигналов о возможных потенциальных нарушениях на участках в Московской области.
Об этом заявила зампред Общественной палаты региона Татьяна Дмитриева, передает корреспондент «Радио 1».

«Из нашего Центра было сделано 1326 информационно-экспертных звонков, выявлено 352 недочетов в работе, 294 из них удалось оперативно исправить. На горячую линию поступило 115 звонков. Многие из них мы передавали нашим коллегам из „Службы заботы“, благодаря чему удалось довольно быстро решить многие вопросы», — отметила Татьяна Дмитриева.
По ее словам, в воскресенье Центр общественного наблюдения в Одинцове посетили наблюдатели из 29 стран.

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Фаевская: в СИЗО на выборах не было нарушений
17 марта 2024, 21:23

Фото: пресс центра Московской области по выборам Президента РФ «Выборы 2024»

Выборы президента России прошли без нарушений даже в СИЗО, заявила уполномоченная по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.
«Наша главная задача — чтобы каждый гражданин Московской области мог реализовать свое право голоса. И особое внимание мы, конечно, уделяем людям, которые по тем или иным причинам находятся в таких государственных учреждениях, как СИЗО. Приятно отметить, что нарушений там не было выявлено. Везде висели информационные стенды, была организована доступная среда, — передает слова Фаевской корреспондент «Радио 1».
Также она отметила, посещала Добрый дом «Орехово-Зуевский», Щелковскую больницу, ПФРСИ, Женскую колонию № 1. Замечаний там также не было обнаружено.

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Координатор ЛДПР Калтайс: за все эти три дня выборов особых нарушений не было заметно
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Координатор ЛДПР Калтайс: за все эти три дня выборов особых нарушений не было заметно
17 марта 2024, 20:51

Фото: пресс центра Московской области по выборам

Особых нарушения на выборах в Московской области замечено не было. Об этом корреспонденту «Радио 1» заявил Координатор Московского областного отделения ЛДПР Александр Калтайс.
«Мы три дня объезжали участки в Московской области и за все время особых нарушений не заметили. Сам я голосовал в Химках, на участке была большая явка, что очень приятно. И даже в отдаленных районах — Шаховская, Латышино — мы с коллегами видели, что очень активно идёт народ», — заявил Калтайс.
Он также добавил, что вмешательств экстремистски настроенных граждан также не было за исключением нескольких попыток облить зеленкой урны. Однако депутат выразил уверенность, что подмосковная полиция разберется с каждым из этих случаев.

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#депутат
#лнр
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Атаковавший воинскую часть в Приднестровье дрон летел со стороны Одессы
17 марта 2024, 18:56

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Дрон-камикадзе, который атаковал воинскую часть в Приднестровье, прибыл из Одесской области Украины.
Эту информацию передает агентство Sputnik, ссылаясь на министерство государственной безопасности республики.

Согласно данным ведомства, беспилотный летательный аппарат приблизился с территории около «Клеверного моста», находящегося неподалеку от границы с Одесской областью Украины.

В результате атаки беспилотника на воинскую часть в Тирасполе произошел взрыв. Пострадавший вертолет Ми-8, стоявший на аэродроме, был уничтожен огнем.

Представители министерства государственной безопасности Приднестровья подчеркнули, что в результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранительные органы, и возбуждено уголовное дело.

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Путин распорядился о бесплатном проезде для транспорта с гумпомощью в зону СВО
17 марта 2024, 18:33

Фото: iStock/Halfpoint

Президент России Владимир Путин дал поручение сделать проезд по платным дорогам бесплатным для транспорта, который осуществляет доставку гуманитарной помощи в зону специальной военной операции (СВО). Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.
Путин поручил правительству России вместе с Министерством обороны, государственной компанией «Российские автомобильные дороги» и Общероссийским общественным движением «Народный фронт „За Россию“» рассмотреть вопрос о совершенствовании механизма доставки гуманитарных грузов в районы, где проводится специальная военная операция.

Отмечается, что в случае необходимости правительство должно принять меры по внесению изменений в законодательство Российской Федерации.

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Собянин сообщил о финальной стадии работ на Троицкой линии метро
Мэр Москвы Собянин заявил, что на Троицкой линии метро идут финальные работы
17 марта 2024, 18:21

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Работы на Троицкой линии метро находятся на заключительном этапе, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что станция «Тютчевская» почти готова к открытию.

«С открытием этой станции новые маршруты станут доступны для 154 тысяч человек», — отметил Собянин.
По его словам, на станции уже установлены панели с цитатами из стихотворений Федора Ивановича Тютчева. В настоящее время проводится финальная отделка, установка инженерных систем и остекление вестибюля, отметил глава столицы.

Кроме того, Собянин сообщил, что открытие станции метро «Университет Дружбы Народов» улучшит транспортное обслуживание жителей районов Коньково и Обручевский. По его словам, эта станция готова на 85 процентов.

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Москвичи нашли в спальне змею
Змею поймали в спальне жителей столичного района Северное Медведково
17 марта 2024, 17:59

Фото: iStock/Kalina Ravutsova

Сотрудники столичного Пожарно-спасательного центра поймали оранжевую змею, которую обнаружили жители Москвы в своей спальне. Информацию об этом подтвердили 17 марта в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.
Жильцы многоэтажного дома на проезде Шокальского в районе Северное Медведково обратились к спасателям с неожиданной просьбой избавить их от змеи. Прибывшие сотрудники с помощью специального инструмента поместили змею в пластиковую коробку без вреда для нее.

Подробности о том, как пресмыкающееся попало в квартиру, пока не сообщаются.

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Лолита раскрыла влияние Пугачевой на российскую эстраду
Певица Лолита заявила, что Пугачева подвинула российскую эстраду вперед
17 марта 2024, 17:47

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Лолита Милявская раскрыла влияние исполнительницы Аллы Пугачевой на российскую эстраду в интервью YouTube-проекту «Повесточка».
«Она, как певица и актриса, является фундаментом современной эстрады. Она значительно продвинула нашу эстраду вперед», — подчеркнула Милявская.
По ее словам, Пугачева всегда была строга и давала ей замечания. Лолита также отметила, что без критики Примадонны она могла бы растечься «как лужа».

Кроме того, Милявская высказала мнение, что Пугачева не могла бы уничтожить карьеру кого-либо, как утверждают некоторые. По ее мнению, такие заявления являются «оправданием инфантилизма» людей.

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