Юденич: всего за выборы в подмосковный СПЧ от жителей поступило 112 обращений

Фото: пресс центра Московской области по выборам Президента РФ «Выборы 2024»
Также Марина Юденич отметила беспрецедентную явку и активность людей на выборах.
«Цифры назовут, конечно, позже, когда они будут окончательно известны. Но пока мой уже 11-летний опыт наблюдения за выборами позволяет мне визуализировать эти цифры», — добавила Марина Юденич.Читайте также:
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