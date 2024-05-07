В Подмосковье построили новый дом для переселенцев

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В Пушкино построили новый дом для переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новый дом расположен на на улице Октябрьской в городском округе Пушкино.
Стоит отметить, что на территории здания также обустроены детские и спортивные площадки, а также парковочные пространства для удобства жителей.
Читайте также:
При доме для переселенцев из аварийного жилья в Сергиевом Посаде обустроят парковку
Строительная готовность образовательного комплекса «Полёт» в Красногорске достигла 80%
Строительство детсада на 560 мест в Люберцах завершат осенью 2025 года
«Восьмиэтажное здание рассчитано на 65 квартир, готовых к заселению — с чистовой отделкой, как внутренних помещений, так и мест общего пользования. Для жителей представлены различные планировки — от однокомнатных до пятикомнатных. Дом построен по современным технологиям с высокой энергоэффективностью», — сообщили в министерстве.
Стоит отметить, что на территории здания также обустроены детские и спортивные площадки, а также парковочные пространства для удобства жителей.
Читайте также:
При доме для переселенцев из аварийного жилья в Сергиевом Посаде обустроят парковку
Строительная готовность образовательного комплекса «Полёт» в Красногорске достигла 80%
Строительство детсада на 560 мест в Люберцах завершат осенью 2025 года
Мира Полтева