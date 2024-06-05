В Подмосковье прошел благотворительный фестиваль «Подари надежду»

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Более 16 тыс. жителей Подмосковья посетили благотворительный фестиваль для лиц с ОВЗ. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Фестиваль проводился в 40 колледжах и вузах Московской области.
Помимо мастер-классов все желающие могли принять участие в спортивных эстафетах, квестах и развлекательных программах. На территории площадок работали благотворительные ярмарки, можно было приобрести авторские изделия, игрушки, бижутерию, посуду, сувениры.
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«В мероприятии приняли участие более 16 тыс. человек: дети с ОВЗ и их родители, воспитанники детских домов и школ-интернатов, пациенты хосписов. Благодаря фестивалю было собрано почти 240 тыс. рублей, которые будут направлены на помощь людям с инвалидностью и ОВЗ», — поделились в пресс-службе ведомства.
Помимо мастер-классов все желающие могли принять участие в спортивных эстафетах, квестах и развлекательных программах. На территории площадок работали благотворительные ярмарки, можно было приобрести авторские изделия, игрушки, бижутерию, посуду, сувениры.
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Мира Полтева