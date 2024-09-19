В Подмосковье прошла международная конференция по технологиям переработки крахмала

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В Подмосковье прошла международная научно-практическая конференция «Состояние и перспективы развития технологии глубокой переработки крахмалсодержащего и инулинсодержащего сырья», приуроченная к 300-летию Российской академии наук. Мероприятие было организовано на базе Федерального исследовательского центра картофеля имени А. Г. Лорха, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
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