Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье прошла международная конференция по технологиям переработки крахмала

В Подмосковье прошла международная конференция по технологиям переработки крахмала

19 сентября 2024, 16:36
Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье прошла международная научно-практическая конференция «Состояние и перспективы развития технологии глубокой переработки крахмалсодержащего и инулинсодержащего сырья», приуроченная к 300-летию Российской академии наук. Мероприятие было организовано на базе Федерального исследовательского центра картофеля имени А. Г. Лорха, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В конференции приняли участие эксперты, учёные и представители бизнес-сообщества из России, Беларуси, Казахстана, Китая и Турции.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Черепнин в своём выступлении подчеркнул важность вклада специалистов «ФИЦ Картофеля им. А.Г. Лорха» в разработку научных основ переработки кукурузы, пшеницы, ржи, картофеля и других видов сырья для производства крахмала, крахмалопродуктов и высокобелковых кормов.



Внедрение современных технологий глубокой переработки зернового и клубневого крахмало - и инулинсодержащего сырья позволит увеличить объёмы производства и расширить ассортимент выпускаемой продукции, а также решить ряд проблем, связанных со снижением зависимости от импорта.

На конференции была предоставлена возможность представить научные исследования по более чем сорока различным тематикам, а также обсудить актуальные проблемы повышения конкурентоспособности российской промышленности в сфере глубокой переработки зерна и перспективы развития рынка продукции с высокой добавочной стоимостью.

Читайте также:

Участниками конференции в Клину о русской усадьбе стали более 50 учёных

Агрохолдинг из Дмитрова купил 165 га подмосковной земли для развития бизнеса

Обучение по программе «Экспортный форсаж» прошли ещё 10 подмосковных компаний
#бизнес
#конференция
#переработка
#технологии
#московская область
В сквере Журавлёва в Дубне ведутся активные работы по преображению
19 сентября 2024, 16:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне, в сквере Журавлёва, идут активные работы по его преображению, сообщает пресс-служба администрации г. о. Дубна.
Подготовка песчаной основы и заливка бетона уже ведутся. На следующей неделе начнётся укладка плитки. В работах задействовано несколько бригад — около 30 человек, а также большое количество техники: экскаваторы, погрузчики и самосвалы. Глава Дубны лично контролирует процесс, и подрядчики обещают уложиться в назначенные сроки.

«Это плотно заселенный микрорайон. И жителям хотелось бы иметь здесь не только красивый благоустроенный сквер, но и зеленый. Мы постарались с дендрологами и проектировщиками создать именно такой проект», — пояснил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

При разработке проекта были учтены пожелания жителей: сохранены деревья и новогодняя ёлка, добавлены тротуары и участок дубненского велосипедного маршрута. Но самое главное — в сквере появится фонтан, которого так ждали горожане. Он будет состоять из двух частей: традиционной чаши и дополнительной площадки с бьющими из земли струями воды.

«Мы ждали сколько лет, когда все это преобразится», — говорит жительница г.о. Дубна Клавдия Заворуева.

Качество используемых материалов имеет первостепенное значение, поэтому была выбрана прочная и устойчивая к влаге плитка, которая идеально подходит для северных регионов Подмосковья. Это позволит эффективно использовать уборочную технику и современные антигололёдные реагенты.

Читайте также:

В Солнечногорске открыли новый детский игровой комплекс

Впереди тотальное обновление: в Сергиевом Посаде рассказали о будущем города

В Московской области построили 12 тротуаров к медучреждениям
#дубна
#фонтан
#скверы
#строительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Воробьёв рассказал о новых ограничениях для мигрантов в Подмосковье
19 сентября 2024, 16:55

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

В Московской области с будущего года вводится запрет на использования труда иностранных рабочих в нескольких сферах, эту тему губернатор региона Андрей Воробьёв осудил в ходе оперативного совещания с руководством силовых структур Подмосковья, сообщает пресс-служба правительства области.
«Важно, чтобы мигранты приносили пользу экономике и бизнесу в ряде отраслей, прежде всего это строительство, уборка территории, логистический бизнес, все, что связано со складами – там нам очень нужна иностранная рабочая сила. Вместе с тем, мы предлагаем запретить труд мигрантов в торговле табаком, алкоголем, уличном питании в нестационарных торговых объектах и т.д. Считаем, что получить эту работу могут граждане России», — сказал Андрей Воробьёв.
Ранее сообщалось, что трудовых мигрантов из-за рубежа, работающих по патентам, с 1 января 2025 года нельзя будет нанимать на вакансии, связанные с торговлей спиртными напитками и табачными изделиями, в нестационарных объектах торговли, а также на вакансии в сферах спорта, здравоохранения, досуга, культуры и образования.

Читайте также:

МВД: Нелегальные мигранты в РФ не смогут жениться и водить автомобили

Мигрант написал религиозные лозунги на Аничковом дворце Санкт-Петербурга

В Таджикистане заявили о вреде работы в России для здоровья мигрантов
#андрей воробьёв
#мигранты
#трудоустройство
#ограничения
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тимур Иванов доставлен в суд для решения вопроса о продлении его ареста
19 сентября 2024, 16:43

Фото: istockphoto/Rawf8

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов доставлен в Басманный районный суд города Москвы. В инстанции будет рассмотрен вопрос о продлении в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.
В предыдущий раз суд продлевал арест Иванову и проходящему по его делу бизнесмену Сергею Бородину до 23 сентября, напоминает РИА Новости. Бывший замминистра и его адвокаты обращались с ходатайством меры пресечения. Иванов сообщил, что не сможет скрыться от следствия и суда за пределы РФ, так как даже не имеет загранпаспорта — он сдал его в отдел кадров министерства обороны.

Однако суд отклонил ходатайство и оставил Иванова под арестом. В инстанции сочли, что, оставаясь на свободе, экс-чиновник Минобороны может препятствовать следствию, оказывая давление на свидетелей или укрывая улики.

Читайте также:

Фигурант дела Тимура Иванова владеет апартаментами в историческом особняке у Кремля

На теле приближенного Тимура Иванова нашли след от неизвестной инъекции

Экс-замглавы Минобороны Иванов обещал суду не скрываться, если его отпустят
#суд
#арест
#меры
#новости
#минобороны
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Серпухове создали отделение «Союза женщин России»
19 сентября 2024, 16:39

Фото: пресс-служба г. о. Серпухов

В городском округе Серпухов появилось местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России». Оно было создано на базе Серпуховского городского отделения организации, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
На первом собрании новой организации утвердили устав и избрали 11 членов Совета отделения. Срок полномочий совета – пять лет. Также были выбраны члены ревизионной комиссии.
«Серпуховскому отделению Союза женщин Подмосковья уже 20 лет. Активистки участвуют в десятках уникальных проектов, патриотических и общественных инициатив. Главное направление деятельности – семья», – говорится в сообщении.
С первых дней спецоперации женщины собирают гуманитарную помощь для бойцов, принимают участие в работе волонтёрских цехов по пошиву маскировочных сетей, пятиточечников и тактических носилок.

Читайте также:

В Серпухове построили авиационно-спортивный клуб

В школе Серпухова начали учиться 28 детей из Курской области

В подмосковном Серпухове открылась новая набережная
#серпухов
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Модернизация ЖКХ в Подмосковье коснётся 5,4 млн жителей
19 сентября 2024, 16:25

Фото: iStock/alekseystemmer

Масштабная программа по модернизации жилищно-коммунального хозяйства реализуется в Московской области, за пять лет мероприятия, проведённые в рамках этой программы, коснутся 5,4 млн жителей региона. Вклад силовых структур в решение задач в сфере ЖКХ отметил губернатор Андрей Воробьёв в ходе совещания с правоохранительным блоком, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. (…) Хочу поблагодарить прокуратуру, прежде всего потому, что коллеги на местах вовлечены в эту работу, осуществляют контроль над мероприятиями, которые ведутся», — сказал Андрей Воробьёв.
Он отметил, что значительная часть работы проводится в рамках концессионных соглашений, заключённых регионом с компанией «Газпром теплоэнерго Московской области».

Андрей Воробьёв также поблагодарил правоохранителей за обеспечение безопасности на мероприятиях в честь Дня знаний и на выборах, которые проходили 6, 7 и 8 сентября.

Читайте также:

Котельную на Волоколамском шоссе в Рузском округе достроят до конца года

Московская область стала лидером программы капитального ремонта в России в этом году

В Реутове проводят масштабную реконструкцию теплосетей и котельных
#андрей воробьёв
#жкх
#модернизация
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мособлдума согласовала назначение Болатаевой вице-губернатором Подмосковья
19 сентября 2024, 16:16

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума согласовала назначение Людмилы Болатаевой на должность вице-губернатора Московской области, сообщили в пресс-службе регионального парламента. Кандидатуру ранее предложил губернатор Андрей Воробьёв.
«Людмила Сергеевна уже более 20 лет работает в Московской области. У неё есть опыт и знания, чтобы курировать такие ключевые для нашего региона сферы, как образование, здравоохранение, социальная политика и цифровизация. В сфере образования и здравоохранения в Московской области реализуется много проектов в части строительства и ремонта учреждений. Есть большой запрос на использование цифровых технологий по этим направлениям», – сказал на заседании председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Он пожелал Болатаевой успехов на новом посту.
«Губернатор поставил задачу координировать ещё один очень важный и непростой блок – образование. Каждая мама, каждый папа хочет, чтобы у ребёнка был хороший учитель, чтобы в школе давались все необходимые знания, чтобы там было безопасно, было вкусное и разнообразное питание. Всё это предусматривает выполнение трёх основных задач. Это кадры, содержание и условия образования. В этих направлениях будем активно работать», – пообещала Болатаева.
Людмила Сергеевна Болатаева в разные годы работала в Министерстве образования Московской области. С 2021 по 2024 возглавляла Министерство социального развития региона. В марте 2024-го стала первым зампредом правительства Подмосковья.

Читайте также:

Мособлдума согласовала назначение Маслёнкиной первым зампредом правительства Подмосковья

Зампред правительства Маслёнкина рассказала в Мособлдуме об ограничениях на работу мигрантов

Подмосковным льготникам выплатили 14 млрд рублей на компенсацию коммуналки
#мособлдума
#игорь брынцалов
#вице-губернатор
#андрей воробьёв
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Клименко призвал не бояться техники после взрывов пейджеров в Ливане
19 сентября 2024, 16:08

Фото: iStock/Marina Demeshko

Председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что бояться техники после взрывов пейджеров в Ливане не стоит, поскольку все легальные устройства оснащены специальными средствами контроля за аккумуляторами.
Это, по его словам, многократно снижает вероятность теоретически возможных возгораний и взрывов техники.

«Все производители аккумуляторных устройств везде встраивают специальные средства для контроля за аккумуляторами. На эту тему в государствах очень сильный контроль. История, которая произошла в Ливане, связана исключительно с тем, что это была специальная партия устройств, которую делали на специальной территории, где нет контроля. То есть взрывать устройства возможно, но для этого нужно очень много условий», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Клименко.

А директор компании, занимающейся обеспечением экономической безопасности бизнеса, Игорь Бедеров допустил, что причиной происшествия в Ливане могли стать микросхемы, которые могли быть встроены в пейджеры.

«В пейджерах не было аккумуляторов. Там были обычные щелочные батарейки, риск подрыва которых минимален. Пейджинговое устройство невозможно взломать, как компьютер или смартфон. Я допускаю, что в устройство была встроена микросхема, которая инициировала электрический заряд, идущий ранее на вибромоторчик или лампочку, и смогла воспламенить содержащееся в плате взрывчатое вещество», — прояснил в беседе с «Известями» Бедеров.

Ранее физик и военный специалист Александр Широкорад заявлял, что взрыв любого смартфона или компьютера на примере взрывов пейджеров в Ливане в теории возможен.

Читайте также:

Физик Широкорад допустил возможность взрыва смартфонов по аналогии с пейджерами

IT-эксперт Мясоедов выдвинул новую версию взрыва пейджеров в Ливане

«Техника сходит с ума»: В Ливане начали взрываться машины и мопеды
#эксперт
#техника
#взрыв
#контроль
#партия
#компании
#смартфон
#происшествия
#ливан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Солнечногорске открыли новый детский игровой комплекс
19 сентября 2024, 15:58

Фото: Валентина Максимова

Современный детский игровой комплекс открыли во дворе домов №№2, 3 и 5 в солнечногорском микрорайоне Рецкино, передаёт корреспондент Валентина Максимова.
В честь открытия площадки был организован праздник, его провели сотрудники ДК «Выстрел». Для детей устроили игры и дискотеку.

Впечатлениями от новой площадки поделилась одна из мам — местная жительница Екатерина Шумова.

«Раньше здесь была детская площадка, но уже изношенная. Мы не ожидали и были приятно удивлены, когда увидели, что стали строить новую. Площадка стала в два раза больше. Очень красивая и качественная», — сказала Екатерина.

Новая площадка выполнена в тематике «Сказочный лес», её площадь составляет 450 квадратных метров. Здесь есть различные игровые элементы, большая песочница, а также спортивная зона с тренажёрами для воркаута.

Всего в текущем году в округе Солнечногорск модернизируют 13 детских площадок.

Читайте также:

В Солнечногорском округе произошёл лесной пожар, поджигателей нашли

В Солнечногорске готовится к открытию новый косметический завод

В Солнечногорске открыли комплекс с низкотемпературным режимом хранения продуктов
#детская площадка
#солнечногорск
#благоустройство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Общественные инспекторы Подмосковья подвели итоги проверок состояния площадок «Мегабак»
19 сентября 2024, 15:55

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Общественные инспекторы провели комплексную проверку площадок «Мегабак» в Московской области, обследовав более 60 объектов за летний сезон, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Они оценивали следующие параметры:
  • Санитарное состояние контейнеров;
  • Наличие крыши и ограждения;
  • Единообразие оформления;
  • Эффективность навигационных указателей;график вывоза отходов;
  • Уровень заполнения контейнеров;
  • Наличие системы видеонаблюдения;
  • Наличие парковочных зон;
  • Качество дорожного покрытия вокруг объекта;
  • Соответствие цветовой схеме сортировки.
По результатам проверки был составлен рейтинг городских округов по состоянию площадок «Мегабак».

Лидерами стали:
  1. Балашиха (105 баллов);
  2. Клин, Котельники, Мытищи, Наро-Фоминский и Пушкинский (97 баллов);
  3. Талдомский (95 баллов).
Инспекции, проведённые общественными инспекторами, позволили выявить проблемы на ранней стадии. В будущем планируется продолжить мониторинг и внедрить новые стандарты для улучшения качества обслуживания и комфорта жителей.

Читайте также:

Площадка «Мегабак» в Серпухове после модернизации заработает в новом формате

На подмосковных площадках «Мегабак» собрали 300 кг батареек

Площадки «Мегабак» за полгода приняли около 800 тонн старой бытовой техники
#рейтинг
#проверки
#мегабак
#инспектор
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате