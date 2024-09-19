В Подмосковье прошла международная конференция по технологиям переработки крахмала

Масштабная программа по модернизации жилищно-коммунального хозяйства реализуется в Московской области, за пять лет мероприятия, проведённые в рамках этой программы, коснутся 5,4 млн жителей региона. Вклад силовых структур в решение задач в сфере ЖКХ отметил губернатор Андрей Воробьёв в ходе совещания с правоохранительным блоком, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.