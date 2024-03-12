На Егорьевском шоссе сгорел легковой автомобиль

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Легковая машина загорелась на Егорьевском шоссе у поворота в деревню Анциферово Орехово-Зуевского городского округа, огонь потушили подмосковные спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Информация о пожаре поступила на пульт дежурного единой экстренной службы 112 в понедельник, 11 марта. Загорелась легковая машина Mazda СХ-5. Водитель пытался потушить автомобиль самостоятельно при помощи огнетушителя, но не сумел», — говорится в сообщении.Когда работники 243-й пожарно-спасательной части территориального управления № 7 Мособлпожспаса прибыли на место происшествия, вся машина была охвачена огнём. Специалисты приступили к тушению и ликвидировать возгорание. В ходе происшествия никто не пострадал, необходимость вызывать медицинскую помощь не возникала.
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