В Подмосковье прошла общеобластная тренировка по эвакуации

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в общеобластной тренировке по эвакуации в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В тренировке приняли участие городские округа Воскресенск, Дмитровский, Егорьевск, Истра, Королёв, Можайский, Мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Пушкинский, Рузский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Ступино, Талдомский, Чехов и Щёлково.
В конце тренировки работники подразделений разъяснили жителям округов план действий в случае возникновения нештатных ситуаций и подчеркнули важность соблюдения требований пожарной безопасности.
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«Учебная эвакуация — это одно из самых важных и ответственных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Основная цель этих тренировок заключается во всесторонней проверке готовности организаций в случае возникновения чрезвычайных ситуаций провести эвакуацию, которая будет быстрой и безопасной для здоровья и жизни людей. В таких случаях важно действовать грамотно, быстро и безошибочно, поэтому подобные учения необходимы», — подчеркнул замначальника ведомства Сергей Щетинин.
В конце тренировки работники подразделений разъяснили жителям округов план действий в случае возникновения нештатных ситуаций и подчеркнули важность соблюдения требований пожарной безопасности.
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Мира Полтева