Жители Вереи поблагодарили огнеборцев за спасение жилья от крупного пожара

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Жители Вереи Наро-Фоминского городского округа поблагодарили работников Мособлпожспаса за спасение домов от пожара, разбушевавшегося в частном секторе. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
«Сообщение о возгорании поступило днём. На место оперативно прибыли огнеборцы. Зрелище было не для слабонервных: деревянный двухэтажный дом полыхал открытым огнём по всей площади. Кроме того, горела вся прилегающая к нему территория, засыпанная кучами мусора в человеческий рост», – говорится в сообщении.Для тушения пожара и защиты соседних жилых домов, которые находились в непосредственной близости от пламени, огнеборцами пришлось подавать три ствола. На помощь прибыли коллеги, в том числе из федеральной противопожарной службы. На соседней улице находился пруд, и пожарным удалось организовать бесперебойную подачу воды.
К вечеру угрозу распространения огня сняли, а к полуночи было объявлено о полной ликвидации пожара. Благодаря профессионализму и слаженной работе специалисты отстояли соседние дома и имущество, предотвратив распространение пламени, заключили в ведомстве.
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Лора Луганская