Жители Вереи поблагодарили огнеборцев за спасение жилья от крупного пожара

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела Гафора Гафорзоды и Илеса Бобиева. Они обвиняются в убийстве двух человек и покушении на убийство трех человек во время массовой драки. Об этом сообщает «Ъ-Урал».