«Отёк и гибель клеток»: врачи рассказали об опасности змей в Подмосковье

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В Подмосковье проснулись змеи. Об этом Радио 1 сообщили врачи Химкинской областной больницы.
Всё чаще в больницы поступают люди, познакомившиеся близко с неприятным характером этих пресмыкающихся.
В мире ежегодно укусам змей подвергаются около 5 миллионов человек, из которых 94 — 125 тысяч умирают от действия яда, а 400 тысяч становятся инвалидами. Всего на земле обитает примерно 2700 видов змей, из них 270 ядовитых, а на территории России их 10. К счастью, в Московской области из ядовитых змей встречается только гадюка.
Врачи отмечают, что для взрослого человека её укус обычно не смертелен, но крайне неприятен. Её яд обладает гематоксическим и цитотоксическим действием, то есть отрицательно влияет на свертывающую систему крови, повышает проницаемость сосудистой стенки, вызывает отек, гибель кровяных клеток и некроз тканей вокруг укуса.
Кроме того, если вашего близкого укусила змея, действуйте быстро: промойте рану водой, можно крепким алкоголем, наложите повязку. Ни в коем случае не пытайтесь отсосать яд из ранки! Если у вас есть микротравмы во рту, вы можете получить гораздо большую дозу яда, чем он. Если змея укусила в конечность, наложите жгут выше укуса. Срочно вызывайте скорую или везите пострадавшего в травмпункт или больницу скорой помощи.
Помимо этого, не делите с гадюками их ареал обитания. Если вы идёте в лес, надевайте высокую обувь и плотные брюки. Прежде чем шарить руками в траве или листве, потопайте или подвигайте растительность палкой. У гадюки плохая шейная мускулатура и коммуникативные способности — скорее всего она постарается избежать встречи с вами, если вы предупредите о своём появлении. Эффектно вставать на хвост, как кобра, она не умеет и в отличие от неядовитого, но драчливого полоза кусаться не любит (зачем яд зря тратить). Поэтому одевайтесь и ведите себя правильно, не оставляйте детей без присмотра и будете в безопасности. А медики всегда на страже с антизмеиной сывороткой.
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В мире ежегодно укусам змей подвергаются около 5 миллионов человек, из которых 94 — 125 тысяч умирают от действия яда, а 400 тысяч становятся инвалидами. Всего на земле обитает примерно 2700 видов змей, из них 270 ядовитых, а на территории России их 10. К счастью, в Московской области из ядовитых змей встречается только гадюка.
Врачи отмечают, что для взрослого человека её укус обычно не смертелен, но крайне неприятен. Её яд обладает гематоксическим и цитотоксическим действием, то есть отрицательно влияет на свертывающую систему крови, повышает проницаемость сосудистой стенки, вызывает отек, гибель кровяных клеток и некроз тканей вокруг укуса.
Кроме того, если вашего близкого укусила змея, действуйте быстро: промойте рану водой, можно крепким алкоголем, наложите повязку. Ни в коем случае не пытайтесь отсосать яд из ранки! Если у вас есть микротравмы во рту, вы можете получить гораздо большую дозу яда, чем он. Если змея укусила в конечность, наложите жгут выше укуса. Срочно вызывайте скорую или везите пострадавшего в травмпункт или больницу скорой помощи.
Помимо этого, не делите с гадюками их ареал обитания. Если вы идёте в лес, надевайте высокую обувь и плотные брюки. Прежде чем шарить руками в траве или листве, потопайте или подвигайте растительность палкой. У гадюки плохая шейная мускулатура и коммуникативные способности — скорее всего она постарается избежать встречи с вами, если вы предупредите о своём появлении. Эффектно вставать на хвост, как кобра, она не умеет и в отличие от неядовитого, но драчливого полоза кусаться не любит (зачем яд зря тратить). Поэтому одевайтесь и ведите себя правильно, не оставляйте детей без присмотра и будете в безопасности. А медики всегда на страже с антизмеиной сывороткой.
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Дарья Осипова