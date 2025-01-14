В Подмосковье провели более 362 тыс. санитарных исследований овощей и фруктов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Свыше 362 тысяч исследований качества овощей и фруктов, предназначенных для продажи на рынках и ярмарках в Московской области, провели за год ветеринарно-санитарные специалисты региональной Госветслужбы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Всего в 2024 году в лабораториях подмосковной Госветслужбы было проведено более 362 тысяч исследований фруктов и овощей. Специалисты оценивали внешний вид плодов, их запах, цвет и консистенцию мякоти. Кроме того, определялся уровень содержания нитратов, а с помощью люминесцентного анализа выявлялась начальная степень порчи продукции», — говорится в сообщении.По итогам проверок с продажи было снято 545,9 кг плодов — 393 кг овощей и около 159,9 кг фруктов.
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Лев Каштанов