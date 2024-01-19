В Подмосковье проверили безопасность 15 аттракционов

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
«Зимой в Подмосковье проверяют не только зимние аттракционы, но и те, что находятся в закрытых помещениях и могут эксплуатироваться в любое время года. На всех 15 проверенных аттракционах нарушений правил безопасности не выявлено», — отметил глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов.
Он добавил, что проверка безопасности эксплуатации аттракционов в Московской области проводится регулярно. Кроме того, перед началом работы сезонного оборудования владельцев предупреждают о том, что необходимо подготовить технические средства.
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