В Подмосковье проверили безопасность 50 аттракционов

Фото: пресс-служба Минэкологи МО
Проверку технического состояния 50 аттракционов провели за неделю в Московской области специалисты Гостехнадзора, подведомственного министерству экологии и природопользования региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«Проверка аттракционов является неотъемлемой частью обеспечения безопасности людей, сохранности оборудования и улучшения общего впечатления посетителей от парка аттракционов», — отметил глава Минэкологи области Тихон Фирсов.По итогам проверок не было выявлено ни одного нарушения правил безопасной эксплуатации аттракционов.
В министерстве напомнили, что неделей ранее было проверено 55 аттракционов, они также работают без нарушений.
Ранее сообщалось, что в одинцовском парке имени Ларисы Лазутиной 7 июня состоится экологический фестиваль.
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Лев Каштанов