В Подмосковье проверили ход подготовки к зиме четыре военных городка

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
МОС АВС проверила ход подготовки к зиме четырех военных городков на территории Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Всего проверки проведены в военных городках, расположенных в городских округах Сергиево-Посадский, Егорьевск, Ступино и Истре.
По итогам всех проверок готовность населенных пунктов к зиме составляет от 1 до 40%. вторая проверка пройдет в августе этого года.
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«Особое внимание уделяется оценке хода подготовки котельных, сетей водоснабжения и водоотведения. Проверяется состояние жилого фонда, придомовой территории, работе по вывозу мусора, а также наличие нормативной документации и аварийно-ремонтных формирований», — подчеркнули в пресс-службе.
По итогам всех проверок готовность населенных пунктов к зиме составляет от 1 до 40%. вторая проверка пройдет в августе этого года.
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Мира Полтева