Информаторы рассказали о предстоящих выборах 2,6 миллионам подмосковных избирателей

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома
В Подмосковье о предстоящих президентских выборах проинформированы более 2,6 млн избирателей. Такой статистикой поделились в пресс-службе Мособлизбиркома.
«По данным на утро 26 февраля, проинформированы 2 618 747 жителей нашего региона, которые в личной беседе с членами участковых избирательных комиссий получили полную информацию о грядущих выборах президента России. Из них 73% заявили, что планируют принять участие в выборах. Причём большинство собирается посетить избирательный участок лично», – сообщается в телеграм-канале Избирательной комиссии Московской области.Поквартирный обход избирателей подмосковные информаторы начали в минувшую субботу. Жителям рассказывают о сроках проведения выборов президента России, о формах и времени голосования, а также о зарегистрированных кандидатах и адресах избирательных участков. В завершении беседы сотрудник УИК оставит избирателю информационный материал о предстоящих выборах.
Жители Подмосковья могут легко отличить информаторов по внешнему виду благодаря яркой экипировке – куртке и сумке через плечо с логотипом избирательной кампании. Для качественного информирования избирателей члены УИК используют мобильное приложение «ИнформУИК».
Адресное информирование избирателей продлится до 7 марта. Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.
Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.
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Лора Луганская