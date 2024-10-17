В Московской области с начала года провели более 36 тысяч исследований ягод





Экспертиза оценивает органолептические свойства (запах, внешний вид без повреждений), радиометрический контроль, дозиметрию и анализ содержания нитратов.В результате 9 килограммов продукции были изъяты с продажи из-за несоответствия органолептическим требованиям.Ветеринарно-санитарные инспекторы Госветслужбы Подмосковья отмечают, что ягоды должны быть характерного для своего сорта запаха и вкуса. Ягоды, перевозимые или хранящиеся в повреждённой упаковке, с механическими повреждениями или остатками химических веществ, использованных для борьбы с вредителями, не пройдут проверку качества.