Работники Мособлпожспаса ликвидируют прорыв плотины в деревне Радутино

Работники Мособлпожспаса участвуют в аварийно-восстановительных работах на месте прорыва плотины в деревне Радутино городского округа Чехов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Жители деревни обратились в правительство Московской области. Они попросили помочь ликвидировать прорыв плотины и остановить отток воды из пожарного водоёма.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Он добавил, что ближайшая задача спасателей – помочь восстановить плотину и полностью ликвидировать отток воды.
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Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
«Работники противопожарно-спасательной службы немедленно выехали на место происшествия и начали сооружать временную дамбу. Они изготовили и установили обрешётку и с помощью мешков с песком начали восстанавливать место прорыва плотины. Сейчас уложено около 200 мешков с песком, благодаря чему удалось сбавить поток воды», – рассказал замначальника территориального управления ведомства Дмитрий Чебочкин.
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Он добавил, что ближайшая задача спасателей – помочь восстановить плотину и полностью ликвидировать отток воды.
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Лора Луганская