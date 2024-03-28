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Подмосковные спасатели рассказали, как помочь попавшим в беду животным

28 марта 2024, 22:41
Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы часто помогают не только гражданам, но и их питомцам. Специалисты приходят на выручку пернатым, хвостатым и четвероногим, поэтому он дали полезные рекомендации, которые могут выручить попавших в беду животных.
Если питомец попал в труднодоступное место и не может выбраться, пострадал при пожаре или наводнении, запутался в проводах или представляет опасность для окружающих, нужно немедленно звонить по номеру 112, сказал замначальника Мособлпожспаса Игорь Сорокин.
«Хозяевам также стоит соблюдать осторожность, чтобы избежать получения травм на улице. Спасатели советуют хорошо подготовиться к прогулке в гололёд, который ещё остался на улицах. В такую погоду не стоит надевать четвероногим обувь, так как в этом случае лапы лишаются чувствительности, и использовать когти для сцепки с поверхностью земли невозможно. Лучше выбрать правильную амуницию и отложить активные игры, прыжки и бег питомца до плюсовой температуры», – подчеркнул Сорокин.

Он добавил, что, если животное попало в беду, лучшее поскорее обратиться за помощью к специалистам, обладающими профессиональными навыками, чтобы не нанести вред питомцу или окружающим.
«До прибытия спасателей нужно попросить прохожих отойти на безопасное расстояние и разговаривать с животным спокойным голосом. Однако делать это надо осторожно, так как в шоковом состоянии четвероногие могут укусить», – подчеркнул Сорокин.
Он напомнил, что на днях спасатели вытащили двух собак, проваливших под лёд на Рузском водохранилище в Волоколамском городском округе. Четвероногих достали из ледяной ловушки с помощью лестницы и верёвки, а затем вернули хозяину.

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Родственников террориста Шамсиддина забрали силовики Таджикистана
28 марта 2024, 21:51

Фото: iStock/Derek Brumby

В Таджикистане силовики забрали всех родственников террориста Фаридуна Шамсиддина, обвиняемого в нападении на людей в «Крокус сити холл». Об этом сообщает «Азия-Плюс».
Жена дяди подозреваемого сообщила, что «люди в официальной одежде» забрали всех родственников. Женщина рассказала, что всех их забрали 23 марта. Соседи данную информацию подтвердили.

Кроме того, сестру террориста с тремя детьми депортировали из России. Обоснованием для этого явилось то, что она прописала Шамсиддина в своем доме.

Ранее «Азия-Плюс» опубликовало видео с домом Шамсиддина. Его жилище находится в селе Лойоби города Гиссар, в 25 километрах от Душанбе. В настоящее время там проживают родители террориста, а также его брат с семьей. Журналист встретил дома супругу и детей брата Фаридуна, но они отказались вступать в диалог.

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Девушка обманным путём сделала фото в «Крокусе» и хотела получить денег
Экоактивистка под видом кинолога проникла в «Крокус» во ходе работы спасателей
28 марта 2024, 21:25

Фото: iStock/hxdbzxy

Экоактивистка под видом кинолога проникла в здание «Крокус Сити Холла» в то время, когда там вели работы спасатели. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что экоактивистка Олеся Потехина (Храмойкина) работает в фонде «Мохнатые ангелы». В день теракта, 22 марта, она переоделась в служебную форму и представилась вожатой служебных собак группы минно-розыскных и поисково-спасательных работ «Лидер».

Девушку спокойно впустили внутрь, где она сделала несколько фотографий обстановки, после чего уехала. Затем она опубликовала эти снимки в своих соцсетях и начала просить подписчиков скинуть ей денег, ссылаясь на то, что собаки фонда «Мохнатые ангелы» якобы работают вместе со спасателями на месте происшествия.

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#крокус сити холл
#спасатели
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Эколог Пукалов предупредил о высокой угрозе природных пожаров
28 марта 2024, 21:06

Фото: iStock/Gilitukha

Эколог Роман Пукалов заявил, что в этом году может быть большое количество природных пожаров из-за голой сухой травы, а также человеческого фактора.
«За этот год в стране накоплено огромное количество снега, а погода, которая сейчас устанавливается — довольно радикальна. Я не знаю, готовы ли власти к тому, что температура поднимется до 16-18°C. Ведь в этом случае снег сойдёт селевым потоком и довольно быстро», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Пукалов.

Он напомнил, что период до появления зелёной травы является наиболее пожароопасным. Однако он выразил надежду на то, что и МЧС, и власти всех уровней готовы ко всем ситуациям и не допустят серьёзных проблем в этом плане.

Ранее директор Фонда поддержки природоохранных и социально значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова заявляла, что Землю ожидает большее количество природных катастроф, в том числе, из-за потепления.

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#эколог
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За первые два месяца 2024 года в России при пожарах погибло 84 ребенка
28 марта 2024, 20:53

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В январе-феврале 2024 года в России произошло 60 пожаров, в которых погибло 84 ребёнка, что на 23,5% больше аналогичного периода прошлого года (68 погибших детей). Об этом сообщили в Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
В основном пожары происходили из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования и электрических сетей, неосторожное обращение с огнем, в том числе игра детей с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления. Кроме того, в сообщении уточняется, что в пожарах погибали дети, оставленные без присмотра родителей, асоциальный образ жизни и злоупотребление алкоголем среди взрослых.

В текущем году больше всего детей погибло при пожарах в Московской области.

С целью снижению количества пожаров планируется увеличить информирование о пожарной безопасности и организовать мероприятия для учащихся и родителей, где их научат правилам поведения в случае пожара.

При этом в период 2018-2023 годов исполнительными органами субъектов РФ, а также органами местного самоуправления проводится плотная работа с многодетными семьями и семьями с детьми, которые находятся в социально опасном положении. Им выплачивают пособия, также их обеспечивают автономными пожарными извещателями, делают ремонты и оплачивают задолженности за ЖКУ.

Всего за последние пять лет детская смертность при пожарах снизилась на 24%.

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Американского криптомиллиардера приговорили к 25 годам тюрьмы
Криптомиллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида приговорили к 25 годам за хищение $8 млрд
28 марта 2024, 20:30

Фото: iStock/FOTOKITA

Американского криптомиллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида, которого признали виновным в хищении у клиентов биржи FTX восьми миллиардов долларов, приговорили к 25 годам лишения свободы. Об этом сообщает CNN.
Адвокаты 32-летнего осуждённого настаивали на том, что для него будет достаточно срока в шесть лет колонии. При этом максимально возможный срок насчитывал более 100 лет. В результате суд принял компромиссное решение, остановившись на 25 годах.

Ранее Бэнкмана-Фрида признали виновным в мошенничестве и преступном сговоре. При этом он сам полностью отрицает свою вину.

Компания FTX обанкротилась в ноябре 2022 года. Причиной для этого стал быстро растущий кризис ликвидности. В результате краха биржи обвалилась стоимость самых популярных криптовалют. После этого Бэнкман-Фрид покинул пост главы компании. В декабре его задержали. Состояние криптомиллиардера оценивается в более чем 26,5 миллиардов долларов.

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#криптовалюта
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Одного из директоров «Росатома» Сахарова арестовали за крупную взятку
Топ-менеджера «Росатома» Сахарова арестовали за крупную взятку
28 марта 2024, 20:26

Фото: iStock/Michał Chodyra

Столичный Басманный суд арестовал топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова за крупную взятку. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сахарова Геннадия Станиславовича», — говорится в сообщении.

Сахарову предъявили обвинение в получении крупной взятки. Ему грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

Сахаров является директором по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатом».

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#обвинение
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#взятка
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Подмосковные росгвардейцы задержали укравшего смартфон рецидивиста
28 марта 2024, 20:25

Фото: пресс-служба Росгвардии МО

В Воскресенске сотрудники подмосковной Росгвардии задержали жителя города Озёры, укравшего мобильный телефон. Об этом рассказали в пресс-службе силового ведомства.
«Во время патрулирования улиц росгвардейцы обратили внимание на мужчину, схожего по приметам из ранее переданной ориентировки. Как выяснилось, несколько часов назад, находясь в гостях у знакомой, разыскиваемый украл у хозяйки квартиры сотовый телефон. Обнаружив пропажу, женщина позвонила правоохранителям», – уточнили в пресс-службе.
Сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции. Оказалось, что 33-летний гражданин не раз привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, а также за угон автомобиля.

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#подмосковье
#озёры
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Родного брата террориста Мирзоева подозревали в связи с ИГИЛ*
28 марта 2024, 20:10

Фото: iStock/zabelin

Родной брат террориста Далержона Мирзоева на протяжении четырёх лет проживал в Сирии, а его семья в Таджикистане находилась под особым контролем спецслужб, так как мужчину подозревали в причастности к ИГИЛ*. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, Равшанджон Мирзоев приехал в Россию, чтобы заработать денег, однако резко пропал. В 2016 году он вышел на связь с родственниками из Сирии, а потом вновь исчез.

Позднее его имя оказалось в списке, связанных с терроризмом, физических лиц Национального банка Таджикистана. Однако спустя четыре года родственники узнали о его смерти.

По словам односельчан Мирзоева, их сосед не особо увлекался религией, пока не переехал в Москву. Они рассказали, что в семье было три ребенка и из-за отъезда главы семейства семья попала под пристальное наблюдение представителей власти.

Ранее родственники террориста Мирзоева, проживающие в Новосибирске, отреклись от него.Они рассказали, что не понимают, как мужчина решился на такое страшное преступление. 32-летний Мирзоев является гражданином Таджикистана. В ходе суда он полностью признал свою вину в совершении теракта. На родине у террориста остались жена и четверо детей.

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*запрещённая в России террористическая организация
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#сизо
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В Москве у метро Белорусская пара на элетросамокате попала под машину
28 марта 2024, 19:35

Фото: iStock/Oleg Elkov

У метро Белорусская пара на электросамокате попала под машину. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что парень и девушка ехали на одном электросамокате. В момент, когда они выехали на пешеходный переход, их сбил автомобиль.

По информации очевидцев, водитель машины притормозил перед пешеходным переходом, в то время как молодые люди на электросамокате ехали на высокой скорости. Уточняется, что у пары не зафиксировано тяжелых травм. На место инцидента прибыли сотрудники ДПС.

Ранее сообщалось, что в столице 11-летний ребенок мчался на высокой скорости на электросамокате по парку Кузьминки и врезался в другого самокатчика. Мальчика госпитализировали.

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