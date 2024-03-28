Подмосковные спасатели рассказали, как помочь попавшим в беду животным

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы часто помогают не только гражданам, но и их питомцам. Специалисты приходят на выручку пернатым, хвостатым и четвероногим, поэтому он дали полезные рекомендации, которые могут выручить попавших в беду животных.
Если питомец попал в труднодоступное место и не может выбраться, пострадал при пожаре или наводнении, запутался в проводах или представляет опасность для окружающих, нужно немедленно звонить по номеру 112, сказал замначальника Мособлпожспаса Игорь Сорокин.
Он добавил, что, если животное попало в беду, лучшее поскорее обратиться за помощью к специалистам, обладающими профессиональными навыками, чтобы не нанести вред питомцу или окружающим.
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«Хозяевам также стоит соблюдать осторожность, чтобы избежать получения травм на улице. Спасатели советуют хорошо подготовиться к прогулке в гололёд, который ещё остался на улицах. В такую погоду не стоит надевать четвероногим обувь, так как в этом случае лапы лишаются чувствительности, и использовать когти для сцепки с поверхностью земли невозможно. Лучше выбрать правильную амуницию и отложить активные игры, прыжки и бег питомца до плюсовой температуры», – подчеркнул Сорокин.
«До прибытия спасателей нужно попросить прохожих отойти на безопасное расстояние и разговаривать с животным спокойным голосом. Однако делать это надо осторожно, так как в шоковом состоянии четвероногие могут укусить», – подчеркнул Сорокин.Он напомнил, что на днях спасатели вытащили двух собак, проваливших под лёд на Рузском водохранилище в Волоколамском городском округе. Четвероногих достали из ледяной ловушки с помощью лестницы и верёвки, а затем вернули хозяину.
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Лора Луганская