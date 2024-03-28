Подмосковные спасатели рассказали, как помочь попавшим в беду животным

В январе-феврале 2024 года в России произошло 60 пожаров, в которых погибло 84 ребёнка, что на 23,5% больше аналогичного периода прошлого года (68 погибших детей). Об этом сообщили в Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.