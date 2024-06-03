В подмосковном лесу спасли женщину со сломанной ногой

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Женщине, получившей травму ноги в лесу в Дмитровском округе, помогли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Спасатели вместе с добровольцами из Дмитровского колледжа прибыли на место по переданным координатам, зафиксировали женщине повреждённую ногу, укутали пострадавшую в покрывало, уложили на носилки и перенесли в аварийно-спасательный автомобиль.«Вечером в службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил мужчина. Он рассказал, что его жена 1972 года рождения повредила ногу в лесу и не может двигаться самостоятельно. Выяснилось, что супруги собирались проехать на велосипедах через лес от ж/д станции Яхрома до деревни Ивановское. Начался дождь, на скользком участке с крутым подъёмом женщина оступилась и почувствовала резкую боль в ноге. Идти дальше она не смогла», — говорится в сообщении.
Женщину доставили в медучреждение, врачи диагностировали у неё винтообразный перелом со смещением большой берцовой кости.
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