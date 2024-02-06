В Подмосковье спасли кота, застрявшего в приоткрытом окне

фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли кота, застрявшего в приоткрытом окне. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
к спасателям обратилась обеспокоенная хозяйка, которая рассказала, что ее любимец хотел пролезть через приоткрытое окно из комнаты на балкон, но застрял в оконной раме.
Стоит отметить, что операция по спасению происходила в городском округе Дубна.
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«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы осмотрели пленника, после чего приступили к его освобождению. Специалисты надели защитные перчатки и с помощью специального инструмента отжали пластиковое окно, а затем передали питомца обеспокоенной хозяйке. Во время спасения кот вел себя спокойно и тихо, будто понимая, что ему хотят помочь», — поделился замначальника части Михаил Паленов.
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Мира Полтева