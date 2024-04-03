В Подмосковье свыше 1,4 тысячи заявлений подали переселенцы на жилищные сертификаты

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области
Переселенцы из аварийных домов в Подмосковье подали более 1,4 тысячи заявлений на жилищные сертификаты. Об этом сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Свыше 1,4 тысяч заявлений подали переселенцы с начала 2024 года.
Стоит отметить, что по сертификату стоимость одного квадратного метра аварийного жилья составляет 130 тысяч рублей. Информацию об оформлении сертификатов и его сумме можно узнать на горячей линии Минстроя Московской области.
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«Всего подано 1494 заявления в 31 округе Подмосковья. Наибольшее количество заявлений подано в Шатуре, Сергиево-Посадском округе, Ступино, Егорьевск, Воскресенске, Орехово-Зуевском и Талдомском округах. Всего за данной мерой поддержки обратились более 2,3 тысяч человек. Площадь расселения аварийного жилья за счет данной меры поддержки составляет 44,7 тысяч квадратных метров», — подчеркнули в пресс-службе.
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Мира Полтева