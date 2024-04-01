За неделю в Подмосковье из аварийных домов переселили более 40 человек

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Более 40 человек были переселены из аварийных домов в четырёх городских округах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.
Более 40 человек были переселены из аварийных домов в четырёх городских округах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.
«Расселение было проведено в Луховицах, Сергиево-Посадском, Одинцовском и Пушкинском округах. Из 11 аварийных помещений расселили 44 человека», — говорится в сообщении.
Напомним, сертификаты на покупку жилья могут получить люди, проживающие в домах, признанных аварийными до 2017 года. Сертификат выдаётся из расчёта 130 тысяч рублей за один квадратный метр, при этом минимальным считается жильё площадью 33 квадратных метра. Приобрести жильё с помощью сертификата можно в любом районе Московской области как в новостройке, так и на вторичном рынке.
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Лев Каштанов