Депутат Мособлдумы Орлов отметил большое число молодёжи на избирательных участках

Фото: Радио 1
На участки по выборам президента России в Подмосковье в этом году приходит очень много молодых избирателей. Как передаёт корреспондент «Радио 1», таким наблюдением поделился первый заместитель председателя комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Александр Орлов.
«Отметил для себя, что приходит очень много молодёжи. Сам встретился с ребятами, которые впервые голосовали. Был очень приятно удивлён, потому что они приходят осознанно и говорят, что выбирают будущее своей страны. Это абсолютно разные ребята – и студенты, и обычные жители. Одна девушка, которая голосовала в первый раз, интересовалась, как это вообще делается. Она понимает, что сегодня страна переживает ответственный момент, поэтому и пришла сделать свой выбор», – рассказал депутат.По словам Орлова, никаких нарушений на проверенных им участках он не заметил.
«С первого дня голосования на избирательных участках – огромное количество людей. Никаких замечаний и нарушений не было, всё проходит позитивно. Люди приходят с прекрасным настроением, очень приветливые. Участки оборудованы всем необходимым, наблюдатели представляют все политические партии», – поделился региональный парламентарий.Выборы президента России в этом году впервые проходят три дня – с 15 по 17 марта. В Московской области могут проголосовать более 6 млн человек, работает почти 4 тысячи избирательных участков.
За прозрачностью и легитимностью выборов следят порядка 12 тыс. наблюдателей от Общественной палаты, организаций, кандидатов, партий, а также из-за рубежа.
В Одинцове продолжает работу Центр общественного наблюдения, где в круглосуточном режиме можно следить за ходом голосования, получать объективную и оперативную информацию со всех избирательных участков Московской области.
Читайте также:
«Голосую за мир на Земле». Ветераны участвуют в выборах президента в Подмосковье
Правозащитник Брод: Центр наблюдения за выборами в Подмосковье вышел на новый уровень
«Голос каждого важен». Знаменитые спортсмены голосуют в Подмосковье
Лора Луганская