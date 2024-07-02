В Подмосковье убрали более 5,7 тыс. навалов мусора у контейнерных площадок

Когда хочется чего-то сладкого и безопасного для фигуры на помощь приходит творожная запеканка, которая хорошо усваивается и доставляет удовольствие своим вкусом. А если в классическую творожную запеканку добавить сезонную летнюю ягоду, то лучшего десерта, казалось бы, не придумаешь. Редакция «Радио 1» рассказывает, как приготовить творожную запеканку с клубникой.