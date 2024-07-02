В Подмосковье убрали более 5,7 тыс. навалов мусора у контейнерных площадок

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Свыше 5,7 тыс. навалов мусора ликвидировали рядом с контейнерными площадками Московской области за минувший июнь, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Наши инспекторы непрерывно контролируют процесс уборки отходов через систему «Безопасный регион», кроме того, отслеживают загруженные адреса с помощью чат-бота ТКО, фиксируя местоположение с наибольшим количеством жалоб», — отметил зампред правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Всего за месяц в Подмосковье убрали 5752 мусорных навала на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам. Больше всего нарушений было устранено в Ленинском округе, Чехове и Истре.
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