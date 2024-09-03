В Подмосковье в дни выборов откроют горячую линию по соблюдению прав избирателей

На приеме, посвященном 85-летию победы на реке Халхин-Гол, президентам России и Монголии Владимиру Путину и Ухнагийн Хурэлсуху подали крем-суп из лобстера с красным перцем, жареное филе масляной рыбы и ризотто с грибами. Об этом информирует РИА Новости.