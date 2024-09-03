В Подмосковье в дни выборов откроют горячую линию по соблюдению прав избирателей

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО
Горячая линия омбудсмена Подмосковья по мониторингу соблюдения избирательных прав будет работать в Московской области в дни выборов в органы местного самоуправления — с 6 по 8 сентября, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.
«На протяжении всех дней голосования наши юристы будут принимать звонки и консультировать по всем вопросам, касающимся избирательного права. Они компетентны и готовы оказать необходимую помощь», — сказала омбудсмен Московской области Ирина Фаевская.Телефон горячей линии: +7-498-602-32-20.
Выборы в окружные Советы депутатов будут проходит в 25 муниципалитетах Московской области, кроме того, ещё в трёх округах состоятся довыборы. Общее число избирателей составит свыше двух с половиной миллионов человек.
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