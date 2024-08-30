На сентябрьских выборах в Подмосковье будут работать 335 журналистов

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома МО
В Единый день голосования на территории Московской области будут работать 335 аккредитованных журналистов из 30 средств массовой информации. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома после завершения аккредитации представителей прессы.
«Благодаря аккредитации журналист может находиться на выборах в помещениях для голосования; производить там фото- и видеосъёмку; присутствовать при голосовании на дому; при подсчете голосов и при перемещении избирательных бюллетеней в сейф-пакеты. Он также получает возможность присутствовать на заседаниях избиркомов и знакомится с протоколами комиссий УИК об итогах голосования, получать их копии», – уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.
Избирателей ждут на участках 6, 7 и 8 сентября. Будет использоваться и дистанционное электронное голосование.
По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.
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Лора Луганская