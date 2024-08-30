Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ На сентябрьских выборах в Подмосковье будут работать 335 журналистов

На сентябрьских выборах в Подмосковье будут работать 335 журналистов

30 августа 2024, 22:16
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома МО

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома МО

Оригинал
В Единый день голосования на территории Московской области будут работать 335 аккредитованных журналистов из 30 средств массовой информации. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома после завершения аккредитации представителей прессы.
«Благодаря аккредитации журналист может находиться на выборах в помещениях для голосования; производить там фото- и видеосъёмку; присутствовать при голосовании на дому; при подсчете голосов и при перемещении избирательных бюллетеней в сейф-пакеты. Он также получает возможность присутствовать на заседаниях избиркомов и знакомится с протоколами комиссий УИК об итогах голосования, получать их копии», – уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что выборы и довыборы в советы депутатов пройдут в Единый день голосования в 28 городских округах Подмосковья.



Избирателей ждут на участках 6, 7 и 8 сентября. Будет использоваться и дистанционное электронное голосование.

По данным Мособлдумы, в этом году выборы в советы депутатов затронут треть от общего числа подмосковных избирателей – более 2,5 млн человек.

Читайте также:

В Подмосковье представили памятку для общественных наблюдателей на выборах

В Московской области стартовало обучение общественных наблюдателей

В Подмосковье стартовало тестирование федеральной платформы ДЭГ
#выборы
#голосование
#едг
#единый день голосования
#дэг
#подмосковье
#московская область
#мособлизбирком
#журналисты
#сми
#избиратели
#депутаты
#совет депутатов
В США рассказали о замене Зеленского
Риттер: на Западе активно рассуждают о замене Зеленского
30 августа 2024, 23:14

На Западе наблюдаются активные обсуждения потенциальной замены президента Украины Владимира Зеленского в связи с потерей доверия. Об этом рассказал экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Вы знаете, что сегодня открыто обсуждается потенциальная замена Зеленского, потому что он потерял доверие Запада», — отметил Риттер.

Он подчеркнул, что решение об атаке на курское приграничье стала авантюрой и в итоге обернулась против Зеленского. При этом, по мнению эксперта, президента Украины не дает отчет в провале операции.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн сообщил, что Владимир Зеленский при принятии решения об атаке на Курскую область планировал спровоцировать Россию на ответ.

Читайте также:

На Западе раскрыли положение ВСУ на передовой

СМИ сообщили о новых жалобах в рядах ВСУ

Дезертирство в рядах ВСУ достигло невообразимых масштабов
#украина
#всу
#владимир зеленский
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посол Украины Мельник: Бразилия не сотрудничает с Киевом из-за связей с Россией
30 августа 2024, 22:38

Бразилия не сотрудничает с Киевом из-за более прочных связей с Россией, которая выстраивала отношения с ней и глобальным Югом «намного активнее». Об этом заявил бывший посол Украины в Германии, а сейчас посол в Бразилии Андрей Мельник в интервью изданию «Украинская правда». По его словам, между странами сейчас «доверие почти полностью отсутствует».
Он рассказал, что во времена его работы в ФРГ «был нормальный контакт» и ему часто приходилось выслушивать, что Германии не нравится в его действиях.
«Я был бы рад даже, чтобы бразильцы на меня жаловались, потому что это означало бы, что у нас есть контакт», — посетовал украинский посол.
Мельник раньше часто разрождался резкими постами в соцсетях, а в Бразилии, по его словам, ему сразу очертили красные линии.
«Все, что ты пишешь в Twitter, сразу читается и докладывается лично министру. Я это знаю, потому что мне об этом прямым текстом бразильцы говорят, они на эти посты реагируют очень болезненно», — отметил он.
Украинский посол заключил, что Киев слишком много внимания уделял ЕС и НАТО, и потому потерял для себя другие регионы.
«<…> сосредоточились на других приоритетах — Европейском союзе и НАТО, поэтому этот регион был для нас далекой периферией. И потому восстановить интерес бразильцев и убедить их в том, что им следует иметь дело с Украиной, сложно. Бразилия такая страна, где, к сожалению, нельзя ожидать скорых и положительных для нас решений», — пояснил Мельник.
Читайте также:

В Польше обвинили Киев в двойных стандартах из-за жертв Волынской резни

МИД Украины призвало Монголию арестовать Путина по ордеру МУС

Украина прекратит транзит нефти и газа из РФ в страны ЕС 1 января 2025
#дело
#страны
#посол
#регион
#фрг
#регионы
#бразилия
#twitter
#ес
#нато
#киев
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Польше обвинили Киев в двойных стандартах из-за жертв Волынской резни
PAP: Польша обвинила Киев в двойных стандартах из-за Волынской резни
30 августа 2024, 21:16

Фото: istockphoto/Berezko

В двойных стандартах за отказ в эксгумации тел жертв Волынской резни Украину обвинил польский Институт национальной памяти, передает PAP со ссылкой на руководителя института Кароля Навроцкого.
«Они согласны с эксгумацией немецких солдат, которых после 1941 года уничтожили на территории тогдашнего Советского Союза, и не согласны с эксгумацией польских жертв. Как директор IPN и историк, я не в состоянии понять, почему они не соглашаются на эксгумации польских мирных жертв», — прокомментировал Навроцкий.
Собеседник подчеркнул, что в Киеве согласились на эксгумацию тел 74 нацистских солдат вермахта.

Ранее польский парламентарий Януш Ковальский призвал объявить руководителя украинского МИДа Дмитрия Кулебу персоной нон грата в Польше за его слова о Волынской резне.

Читайте также:

Политолог Перенджиев объяснил потребность Сербии во французских истребителях

МИД Украины призвало Монголию арестовать Путина по ордеру МУС

Журналистке Times Филп запретят въезд в Россию после посещения Курской области
#мир
#украина
#польша
#скандал
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Перенджиев объяснил потребность Сербии во французских истребителях
30 августа 2024, 20:56

Фото: iStock/TebNad

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Сербии нужны французские истребители для защиты своей национальной безопасности в окружении стран НАТО.
«Сербия заботится о своей безопасности. Покупка истребителей у Франции является попыткой удержания нормальных связей со странами ЕС и НАТО. Сербия находится в непростом геополитическом положении. Ее практически НАТО окружило. Сербия ведет политику с целью, чтобы это не стало угрозой», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Перенджиев.

Также такой шаг Сербии может быть направлен на поддержание нормальных отношений с ЕС, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что власти Сербии во время визита к ним в страну президента Франции Эммануэля Макрона подписали договор о покупке у Парижа 12 истребителей Rafale.

Читайте также:

Вучич: Сербия не ввела санкции против России и не стыдится своей позиции

Сербия купит у Франции 12 истребителей Rafale за €2,7 млрд

Москва и Белград намерены работать над укреплением безопасности на Балканах
#эксперт
#договор
#покупка
#ес
#нато
#сербия
#вучич
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Украины призвало Монголию арестовать Путина по ордеру МУС
30 августа 2024, 20:28

Фото: Сайт Кремля

МИД Украины призвало Монголию арестовать президента России Владимира Путина по ордеру МУС во время его визита 3 сентября в Улан-Батор. Соответствующее заявление появилось на сайте министерства.
«Путин и остальное военно-политическое руководство РФ должны предстать перед правосудием <...> Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест», — указано в сообщении украинского ведомства.
Ранее Bloomberg сообщал, что Монголия заверила российскую сторону, что не собирается выполнять выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет опасений по поводу участия Монголии в Римском статуте МУС в связи с предстоящим визитом в страну президента РФ Владимира Путина.

Вместе с Монголией от исполнения ордера МУС отказались и власти Мексики, которые пригласили президента России на инаугурацию избранного главы государства.

Читайте также:

Bloomberg: Монголия не будет выполнять ордер МУС на арест Путина

Мексика не собирается исполнять ордер МУС на арест Путина

МУС в Гааге выдал ордер на арест Путина
#арест
#дмитрий песков
#путин
#рф
#мус
#монголия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Журналистке Times Филп запретят въезд в Россию после посещения Курской области
30 августа 2024, 19:30

Фото: istockphoto/TomasSereda

Въезд в Россию для журналистки британского издания The Times Кэтрин Филп закроют после ее незаконного посещения Курской области, сказано в заявлении российского посольства в Лондоне.
«…Она прибыла туда в одной компании с силами захватчиков и тем самым грубо нарушила правила работы иностранных журналистов на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении дипмиссии.
Дипломаты добавили, что пособничество тем, кто восхваляет нацистов, станет пятном на репутации британской газеты «и лично Филп», для которой въезд в РФ «очевидно будет закрыт».

Филп выпустила материал о посещении Курской области 30 августа, из которого следует, что она стала свидетельницей попыток дискредитации ВС РФ со стороны ВСУ в глазах местного населения. Филп отметила, что украинские боевики используют для этого заранее подготовленные видеоматериалы.

Читайте также:

Камала Харрис ни разу не упомянула Россию и Украину в своем первом интервью

Польша отказалась обучать боевиков ВСУ на территории Украины

Сенатор Карасин сравнил Борреля с хулиганом
#мир
#россия
#сша
#посольство
#журналисты
#курская область
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Камала Харрис ни разу не упомянула Россию и Украину в своем первом интервью
30 августа 2024, 18:59

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис не поднимала тему конфликта России и Украины в своем первом предвыборном интервью на телеканале CNN.
Харрис обратила свое внимание на вопросы внутренней политики, в том числе на своего оппонента Дональда Трампа. Отмечается, что политик также затронула вопрос о границе с Мексикой.

Примечательно, что Харрис обсудила тему конфликта Израиля и Палестины. Кандидат на пост президента Соединенных Штатов отметила необходимость заключения сделки.

Напомним, выборы президента США состоятся 5 ноября текущего года. 21 июля Джо Байден вышел из президентской гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США нынешнего вице-президента Камалы Харрис. Кандидатом Республиканской партии стал бывший американский лидер Дональд Трамп.

Читайте также:

Трамп сообщил, что Харрис отказалась от участия в дебатах с ним

«Лучший полицейский» и сторонница наркотиков: Что известно о преемнице Байдена Харрис

Байден заявил, что Харрис в случае победы на выборах «не будет кланяться Путину»
#выборы
#сша
#дональд трамп
#пост
#гонки
#страны
#лидер
#джо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Польша отказалась обучать боевиков ВСУ на территории Украины
Минобороны Польши: Варшава отказывается обучать бойцов ВСУ на территории Украины
30 августа 2024, 18:01

Фото: iStock/Rafal Olkis

Варшава отказывается обучать военных ВСУ на территории Украины, тренировки будут проходить только на территории Евросоюза. Об этом сообщил замминистра обороны Польши Павел Залевский, выступление которого транслировало Польское телевидение. По его словам, обучение украинских боевиков на землях ЕС более эффективно.
«Мы говорим об обучении на территории Европейского союза. По нашему убеждению, оно наиболее эффективно», — пояснил он.
Он добавил, что другие страны могут обучать украинских солдат на Украине.
«Мы можем себе представить, что могут быть страны, которые на основании двусторонних соглашений будут обучать украинских солдат на территории Украины. Польша к ним не принадлежит», — отметил Залевский.
Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что обучение военных ВСУ инструкторами ЕС не будет проходить на украинской территории, однако будет проводиться как можно ближе к ней.

Читайте также:

Страны ЕС договорились обучать солдат ВСУ близко к территории Украины

На Украине допустили уничтожение южной группировки ВСУ

Полковник Уилкерсон: ВСУ терпят крах на основной линии фронта в зоне СВО
#страны
#обучение
#польша
#ес
#сво
#всу
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сенатор Карасин сравнил Борреля с хулиганом
30 августа 2024, 17:23

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал провокационными заявления Верховного представителя Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля по поводу конфликта на Украине, а также по ситуации в Курской области.
«Манеры Жозепа Борреля напоминают поведение хулигана в подворотне, который сделает всё возможное для того, чтобы ситуация не улучшалась, а ухудшалась. <...> Роль подобного рода заявлений откровенно провоцирующая», — отметил в беседе с «Известиями» Карасин.

До этого Жозеп Боррель говорил, что удары западным оружием со стороны Украины по территориям России является лишь помощью Киеву. Как передают argumenti.ru, он называл смешным тезис об участии ЕС в украинском конфликте в качестве его стороны.

Ранее руководитель оборонного комитета ГД Андрей Картаполов заявлял, что ответ России на снятие Евросоюзом запрета на удары по территории РФ будет жёстким и ассиметричным.

Читайте также:

В Госдуме пообещали жёсткий ответ на снятие Европой запретов на удары по РФ

Стало известно, в каком случае Запад может применить ядерное оружие на Украине

Депутат Милонов жёстко ответил Алиеву на заявление о жителях Курска
#оружие
#заявление
#ес
#запад
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф