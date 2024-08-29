В Подмосковье представили памятку для общественных наблюдателей на выборах

Кандидат в депутаты муниципального Совета Жуковского Денис Козлов принял участие во встрече с председателем партии единороссов Дмитрием Медведевым. Медведев ответил на вопросы военнослужащих, которые участвуют в Едином дне голосования в качестве кандидатов на выборах различного уровня. Об этом сообщили в пресс-службе «Единой России».