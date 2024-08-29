В Подмосковье представили памятку для общественных наблюдателей на выборах

Фото: пресс-служба Общественной палаты МО
В Красногорском ДК «Подмосковье» прошёл обучающий семинар для общественных наблюдателей, которые примут участие в кампании по выборам депутатов Советов депутатов городских округов 6-8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Общественной палаты Московской области.
В регионе проводится 28 избирательных кампаний. Это выборы депутатов Советов депутатов в 25 муниципалитетах и дополнительные выборы местных депутатов в трёх округах. Общественные наблюдатели будут работать на всех избирательных участках, где проводится голосование, мониторить организацию дополнительных форм голосования.
На семинаре представили разработанную Общественной палатой России памятку для общественного наблюдателя. Она представляет собой свод правил, которым на избирательных участках должен следовать наблюдатель. Порядок его действий в ходе трёхдневного голосования пошагово прописан в документе.
Штаб Общественного наблюдения за выборами Общественной палаты Московской области будет работать все три дня голосования с 08:00 до закрытия избирательных участков.
Для обращения граждан по вопросам относительно избирательного процесса и оперативной фиксации сигналов о возможном его нарушении организована работа горячей линии: +7 (499) 550-60-89.
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«Институт общественного наблюдения – это неотъемлемый элемент общественного контроля работы избирательной системы со стороны институтов гражданского общества. Нам как представителям общественного сектора приятно понимать, что правовых возможностей из года в год становиться всё больше. Это приводит к росту уровня доверия граждан к институту общественного контроля, к итогам выборов», - обратилась к участникам семинара руководитель штаба общественного наблюдения, первый зампредседателя ОПМО Татьяна Дмитриева.
На семинаре представили разработанную Общественной палатой России памятку для общественного наблюдателя. Она представляет собой свод правил, которым на избирательных участках должен следовать наблюдатель. Порядок его действий в ходе трёхдневного голосования пошагово прописан в документе.
Штаб Общественного наблюдения за выборами Общественной палаты Московской области будет работать все три дня голосования с 08:00 до закрытия избирательных участков.
Для обращения граждан по вопросам относительно избирательного процесса и оперативной фиксации сигналов о возможном его нарушении организована работа горячей линии: +7 (499) 550-60-89.
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Лора Луганская