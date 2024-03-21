В Подмосковье выявили около 30 нарушений правил торговли мясом

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
«В настоящее время было предпринято уже 78 выездов, в ходе которых проверено 105 торговых точек: это магазины, рынки и торговые центры. Проверка показала, что на точках мясная продукция продаётся с нарушениями, в числе которых отсутствие ветеринарных документов на товар, информации о продавце, промышленной маркировки и упаковки», — сообщил глава министерства Владислав Мурашов.
Проверки продолжаются. В них участвуют представители областного Минсельхозпрода, подведомственных министерству учреждений и муниципальных администраций.
Жителей Московской области призывают не покупать мясо с рук, так как данная продукция может быть опасна для здоровья. О продаже некачественной продукции следует сообщать в региональный Роспортребнадзор по телефону: 8-800-100-50-14.
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