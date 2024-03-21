В Подмосковье выявили около 30 нарушений правил торговли мясом

Месячник качества и безопасности мяса и мясной продукции проводится с начала марта на территории Московской области, за это время было выявлено около 30 нарушений правил торговли данными товарами, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«В настоящее время было предпринято уже 78 выездов, в ходе которых проверено 105 торговых точек: это магазины, рынки и торговые центры. Проверка показала, что на точках мясная продукция продаётся с нарушениями, в числе которых отсутствие ветеринарных документов на товар, информации о продавце, промышленной маркировки и упаковки», — сообщил глава министерства Владислав Мурашов.



Проверки продолжаются. В них участвуют представители областного Минсельхозпрода, подведомственных министерству учреждений и муниципальных администраций.







Жителей Московской области призывают не покупать мясо с рук, так как данная продукция может быть опасна для здоровья. О продаже некачественной продукции следует сообщать в региональный Роспортребнадзор по телефону: 8-800-100-50-14.



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