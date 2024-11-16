В Подмосковье завершился пожароопасный сезон: итоги

Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области
В Подмосковье в пятницу, 15 ноября, завершился пожароопасный сезон, который действовал в регионе с 1 апреля. В региональном Комитете лесного хозяйства подвели его итоги.
«С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Московской области возникло 198 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составила 101,99 га», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.Он также подчеркнул, что в сравнении с прошлым годом число пожаров выросло на 17, однако снизилась их площадь — на 42,9 га. По его информации, благодаря оперативному прибытию спасателей и столь же оперативной ликвидации возгорания средняя площадь пожаров на момент их тушения также снизилась — на 0,52 га.
«Доведенный указом Президента Российской Федерации показатель площади лесных пожаров для Московской области на 2024 год 343,46 га — не превышен и составил 30% от планового показателя», — добавил Агулов.За прошедший пожароопасный сезон к тушению привлекались 2 698 человек личного состава лесопожарных служб и 1 328 единиц техники.
Традиционно, основной причиной возникновения лесных пожаров были и остаются действия человека — нарушение правил пожарной безопасности и палы сухой травы.
Читайте также:
В России увеличилось число опасных погодных явлений
Россиянам раскрыли, что необходимо сделать в дачном саду накануне зимы
Благоустроенный парк в одинцовской деревне Маслово откроется в декабре
Данил Пономарев