В Подмосковье завершился пожароопасный сезон: итоги

Во время военных учений в Великобритании выяснилось, что авианосцы Queen Elizabeth и Prince of Wales уязвимы к противокорабельным ракетам. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на знакомый с результатами учений источник. По его информации, в ходе тренировочных мероприятий оказалось, что авианосец может быть вовсе потоплен.