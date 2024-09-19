В Подмосковье за лето выписали 5 тыс. штрафов за неправильный переход железнодорожных путей

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Подмосковье за лето выписали 5 тыс. штрафов за неправильный переход ж/д путей В Московской области камеры видеонаблюдения зафиксировали за лето более 3 тыс. нарушителей правил перехода через пути на железнодорожных станциях. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Такая мера, как установка камер, позволяет снизить число нарушений, которые могут повлечь травмирование на железной дороге. По данным ведомства, с начала года на железной дороге Подмосковья зафиксировано более 140 смертельных случаев, свыше 80 из них – при несанкционированном переходе путей.
«В регионе вблизи железнодорожных станций и переходов через пути оборудовано более 130 камер с функцией распознавания лиц. За лето они зафиксировали более 3,1 тыс. нарушителей правил безопасного перехода. Система не только фиксирует нарушения, но и определяет личность нарушителя. После этого по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности. Всего с начала года в регионе выписано порядка 5 тыс. штрафов за подобные нарушения», –сообщил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Помимо этого, для снижения смертельных случаев в Московской области строят пешеходные переходы, устанавливают металлические заборы и ограждения, проводят рейды и дежурства. Каждый день более 100 волонтёров и сотрудников администраций округов предотвращают около 1 тыс. нарушений.
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Лора Луганская