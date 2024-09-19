В Подмосковье за лето выписали 5 тыс. штрафов за неправильный переход железнодорожных путей

В Подмосковье за лето выписали 5 тыс. штрафов за неправильный переход ж/д путей В Московской области камеры видеонаблюдения зафиксировали за лето более 3 тыс. нарушителей правил перехода через пути на железнодорожных станциях. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.