В Подмосковье за неделю из аварийного жилья расселили около 160 человек

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Почти 160 человек расселили из аварийных домов в десяти городских округах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.
«Из 72 помещений аварийного жилого фонда общей площадью свыше 3,1 тыс. квадратных метров расселили 158 человек. Работа проведена в следующих городских округах: Орехово-Зуевский, Раменский, Дмитровский, Солнечногорск, Богородский, Пушкинский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Шатура и Клин», — говорится в сообщении.Переселенцам предоставили квартиры в новостройках или жилищные сертификаты. Кроме того, в ряде случаев была выплачена выкупная стоимость жилья.
Расселение аварийных домов проводится в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
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Лев Каштанов