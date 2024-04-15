В Подмосковье за неделю переселили из аварийных домов более 40 человек

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Свыше 40 человек переселили из аварийных домов в пяти округах Московской области за минувшую неделю, переселенцы получили новое жильё либо денежную компенсацию, сообщает пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.
«Переселены из аварийного жилья были 44 человека. Всего было расселено 21 помещение общей площадью более 863 квадратных метров в Сергиево-Посадском, Богородском, Пушкинском городских округах, а также в Домодедове и Клину», — говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что жильцы аварийных домов в Московской области могут получить квартиры в специально построенных для них домах или выбрать жилищный сертификат, который выдаётся из расчёта 130 тысяч рублей за квадратный метр. На эти средства можно купить квартиру в любом районе Подмосковья как в новостройке, так и на вторичном рынке.
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Лев Каштанов