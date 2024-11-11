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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья 188 человек

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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188 жителей 12 городских округов Московской области переселили из аварийного жилья за прошедшую неделю, расселение проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.


«За неделю в регионе переселили 188 человек из 85 аварийных помещений общей площадью более 3,4 тыс. квадратных метров. Расселённые аварийные дома расположены в городских округах Солнечногорск, Волоколамский, Пушкинский, Дмитровский, Шатура, Клин, Сергиево-Посадский, Раменский, Подольск, Серпухов, Щёлково и Воскресенск», — говорится в сообщении.
Жильцам предоставили квартиры в новостройках, на вторичном рынке жилья, переведена выкупая стоимость квартир или переданы жилищные сертификаты.

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#подмосковье
В Павловском Посаде подвели итоги работы образовательного комплекса
11 ноября 2024, 11:14

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Директор Лицея №1 Павловского Посада Павел Грязнов подвёл итоги работы школьного образовательного комплекса за два года. Он рассказал об успехах, достижениях детей и планах, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Наш образовательный комплекс сделал значительные шаги вперёд в различных областях. Были внедрены новые образовательные программы, открылись кружки и секции, которые позволили нашим ученикам проявить себя в разных сферах», – отметил директор.
Грязнов также подчеркнул, что благодаря программам президента России и губернатора Московской области за последние годы отремонтировано большое количество учреждений образования. Он уверен, что в будущем и здания комплекса войдут в программу капремонта.

Также директор отметил активное участие родителей в образовательных инициативах.

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#подмосковье
#московская область
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Жителей Подмосковья предупредили об интернет-мошенничестве с лотереями
11 ноября 2024, 10:35

Фото: istockphoto.com/ArisSu

Новую мошенническую схему для получения доступа к банковским данным россиян начали использовать в России: потенциальной жертве присылают ссылку на некую интернет-лотерею и предлагают проверить свою удачу, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«На сайте с «лотереей» пользователю предлагается открыть коробочки с призами. Практически сразу жертве выпадает «денежный выигрыш», для получения которого предлагается перейти по открывшейся ссылке и ввести данные своей банковской карты. В результате мошенники крадут и деньги со счетов, и банковские реквизиты «победителей в лотерею», — говорится в сообщении.
Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты министерства настоятельно рекомендуют не верить неожиданным сообщениям о выигрышах и призах и не переходить по сомнительным ссылкам.

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#мошенники
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Загруженность подмосковных дорог утром 11 ноября составила четыре балла
11 ноября 2024, 10:17

Фото: istockphoto.com/ArisSu

На четыре балла по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 11 ноября, основные заторы наблюдаются при движении в сторону Москвы на двух федерльных трассах и 15 шоссе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Сложности с проездом по направлению к столице отмечаются на трассах М-9 «Балтия» и М-4 «Дон», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Ленинградское, Пятницкое, Ярославское, Волоколамское, Щёлковское, Рублёво-Успенское, Носовихинское, Можайское, Каширское, Минское, Варшавское, Боровское, Киевское и Калужское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехало более миллиона автомобилей, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

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#дороги
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В Подмосковье до июля 2025 года модернизируют около 900 контейнерных площадок
11 ноября 2024, 09:55

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Московской области до июля будущего года обновят порядка 900 контейнерных площадок. Об этом сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов.
На еженедельном заседании штаба главы городских округов рассказали руководству министерства о модернизации контейнерных площадок региона. Задача – обеспечить жителей инфраструктурой для сбора и утилизации отходов, в том числе увеличить количество тары для смешанных, сухих и крупногабаритных отходов.
«Модернизация контейнерных площадок включает два этапа, первый завершится в конце года. Всего до января обновим более 300 КП. А к июлю 2025 года на втором этап появится ещё более 600 обустроенных пунктов сбора ТКО. Они соответствуют всем стандартам программы, что позволит улучшить санитарное состояние территорий», – сказал Мурашов.
По его словам, больше всего таких пунктов уже установили в Ленинском городском округе, Чехове и Коломне.

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#модернизация
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Глава Каширы Шувалов проверил готовность техники к зимнему периоду
11 ноября 2024, 09:17

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашиа

Глава городского округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов проверил готовность снегоуборочной и другой техники предприятий, расположенных на территории муниципалитета, к зимнему периоду. Всего было представлено более 60 единиц техники, сообщает пресс-служба ​администрации городского округа.
Такие предприятия, как МБУ «Благоустройство», ООО «Жилресурс», МУП «Водоканал» и другие, продемонстрировали свою готовность к работе в зимнее время года. Они занимаются уборкой муниципальных дорог, общественных пространств, зон отдыха, внутриквартальных дорог, тротуаров и дворов.

Кроме того, в их распоряжении находятся тракторы со специальным оборудованием, погрузчики, экскаваторы, грузовики, снегоочистители и необходимые инструменты.

Руководители сферы благоустройства, коммунальных служб и дорожных организаций сообщили Шувалову о готовности техники для очистки дорог и тротуаров от снега и льда, а также о достаточном количестве песчано-соляной смеси.

Глава муниципалитета поручил профильным заместителям главы продолжить работу по обновлению технического парка.

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#благоустройство
#жители
#кашира
#подмосковье
#зима
#техника
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Редкие виды птиц вновь обосновались в столице
Редкие виды птиц вернулись на природные территории Москвы
11 ноября 2024, 08:00

Фото: iStock/L_Mirror

Биологи отмечают значительное увеличение биоразнообразия на природных территориях столицы. Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды провели учет птиц и обнаружили, что в городе вновь обосновались многие редкие виды пернатых. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
За первое полугодие 2024 года эксперты зафиксировали 154 вида птиц, среди которых 70 видов занесены в Красную книгу Москвы. Среди вновь появившихся обитателей столицы – черный коршун, серая цапля и зеленый дятел, которые ранее считались исчезнувшими. Также в Москве комфортно чувствуют себя такие редкие виды, как седой дятел, вальдшнеп, полевой жаворонок и обыкновенный зимородок.

Ученые связывают этот рост биоразнообразия с комплексным подходом города к охране природы и созданием благоприятных условий для жизни диких животных. В настоящее время под контролем столичного департамента находятся 150 особо охраняемых природных территорий, которые способствуют сохранению экосистемы.

Кроме того, в Москве были зафиксированы и другие редкие птицы, такие как малый подорлик и мандаринка, сапсан и скопа, что свидетельствует о привлекательности столицы для представителей фауны.

Птицы, остающиеся зимовать в Московской области, нуждаются в помощи человека, о том, чем можно подкармливать пернатых и как это правильно делать, рассказали в региональном Комитете лесного хозяйства.

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#птицы
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В России планируют начать сокращать государственных служащих
«Ъ»: в России планируют сократить штат госорганов на 10% с 1 июля 2025 года
11 ноября 2024, 07:28

Фото: iStock/pcess609

С 1 июля 2025 года в России начнется сокращение штата государственных органов на 10%. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Отмечается, что это решение затронет территориальные подразделения, в которых в настоящее время работают около 400 000 человек.

Согласно планам правительства, уволенные сотрудники будут заменены повышением зарплат для оставшихся на своих местах работников. Ожидается, что данные меры помогут повысить эффективность госслужбы и улучшить условия оплаты труда для тех, кто продолжит работать в государственных органах.

В правительстве также отметили, что фактическое количество сокращений может превысить заявленные 10%. Это связано с растущим уровнем цифровизации в отдельных регионах, что, в свою очередь, снижает потребность в традиционных услугах персонала.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому наставничество будет закреплено в Трудовом кодексе как дополнительная работа. За неё будет положена соответствующая доплата.

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#данные
#меры
#сотрудники
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Вильфанд: процесс потепления в России идет в 2,5 раза быстрее, чем в мире
11 ноября 2024, 06:23

Фото: iStock/engineervoshkin

Процесс потепления климата в России идет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. По его словам, динамика глобального потепления отличается в зависимости от пространства и времени.
«Когда мы говорим о глобальном потеплении, оно имеет свои пространственные и временные особенности. И в России идет процесс потепления гораздо быстрее, чем в среднем по глобусу», — пояснил он.
Вильфанд отметил, что в умеренных широтах Евразии, в которых «мы живем», среднегодовая температура растет в 2,5 быстрее, чем в среднем по всей Земле, а в северных широтах — в 3,5 раза быстрее.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра сообщал, что 2024 год обещает стать самым жарким годом на Земле за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд 2023 года. По его словам, это связано с природным феноменом Эль-Ниньо, который вызывает аномальное нагрев воды в экваториальной части Тихого океана и передачу тепла в атмосферу.

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#тепло
#жара
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2024 год обещает стать самым жарким на Земле
Вильфанд: 2024 год станет самым жарким на Земле за всю историю наблюдений
11 ноября 2024, 03:48

Фото: iStock/Niwat Khongpraphat

2024 год обещает стать самым жарким годом на Земле за всю историю метеонаблюдений, побив рекорд 2023 года. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости. По его словам, это связано природным феноменом Эль-Ниньо, который вызывает аномальный нагрев воды в экваториальной части Тихого океана и передачу тепла в атмосферу.
«Дело в том еще, что, начиная с июня, когда Эль-Ниньо перешло в нейтральную фазу, распространение теплой воды вследствие этого явления в другие акватории океанов привело к тому, что уже около 14 месяцев подряд средняя температура океана в умеренных широтах тоже максимально высокая, то есть передача идет не только от экваториальных акваторий», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что в архипелаге Земля Франца-Иосифа полностью растаял остров Месяцева. За этим арктическим островом следили с 2020 года. В 2024 он полностью растаял из-за глобального потепления. Отмечалось, что в 2015 году площадь острова составляла 53 гектара, а в августе 2024 года она сократилась до трех гектаров. Уже через месяц, то есть в сентябре этого года, остров окончательно исчез.


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#земля
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#температура
#опасность
#жара
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