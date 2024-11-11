В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья 188 человек

Процесс потепления климата в России идет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по миру. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с ТАСС. По его словам, динамика глобального потепления отличается в зависимости от пространства и времени.