В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья 188 человек

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
188 жителей 12 городских округов Московской области переселили из аварийного жилья за прошедшую неделю, расселение проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.
«За неделю в регионе переселили 188 человек из 85 аварийных помещений общей площадью более 3,4 тыс. квадратных метров. Расселённые аварийные дома расположены в городских округах Солнечногорск, Волоколамский, Пушкинский, Дмитровский, Шатура, Клин, Сергиево-Посадский, Раменский, Подольск, Серпухов, Щёлково и Воскресенск», — говорится в сообщении.Жильцам предоставили квартиры в новостройках, на вторичном рынке жилья, переведена выкупая стоимость квартир или переданы жилищные сертификаты.
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Лев Каштанов