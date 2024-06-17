В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья 27 человек

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
В двух округах Московской области за минувшую неделю из 14 аварийных помещений переселили 27 человек, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона.
«На прошедшей неделе по национальному проекту «Жильё и городская среда» было расселено 14 аварийных помещений в Сергиево-Посадском округе и Шатуре, новые квартиры получили 27 человек», — говорится в сообщении.Общая площадь расселённого за неделю жилого фонда составляет более 838 квадратных метров.
Переселенцам предоставили квартиры в новостройках и на вторичном рынке недвижимости, а некоторым выплатили выкупную стоимость квартир.
Ранее сообщалось, что жильцы домов, признанных аварийными после 2017 года, могут получить сертификаты на приобретение новых квартир. По сертификату стоимость 1 квадратного метра аварийного жилья составляет 130 тыс. рублей. При этом минимальный метраж – 33 кв. м. Таким образом, что те, кто жил в квартире меньшей площади, смогут выбрать более просторное жильё.
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Лев Каштанов