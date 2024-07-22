Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 110 человек

В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 110 человек

22 июля 2024, 13:47
Фото: iStock/marchmeena29

Фото: iStock/marchmeena29

Оригинал
Свыше 110 человек расселили из аварийного жилья в шести городских округах Московской области на минувшей неделе, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона в понедельник, 22 июля.


«Из аварийного жилья были переселены 111 человек, всего было расселено 43 аварийных помещения общей площадью более 2006 квадратных метров, расположенных в Сергиево-Посадском округе, Клину, Шатуре, Ступине, Серпухове и Пушкинском округе», — говорится в сообщении.
Переселенцы получили квартиры в новостройках, на вторичном рынке жилья или сертификаты на приобретение недвижимости. Такие сертификаты переселенцы из ветхих домов могу использовать при покупке квартир в любом районе Московской области. Расселение аварийного жилья проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».

Читайте также:

В Подмосковье с начала года квартиры получили более 280 детей-сирот

В Московской области за неделю переселили из аварийного жилья более 30 человек

Подмосковные переселенцы подали более 2 тыс. заявок на жилищные сертификаты
#аварийное жильё
#расселение
#переселение
#ветхое жильё
#московская область
#подмосковье
#министерство строительного комплекса мо
У нового детсада в Лобне устанавливают игровые комплексы
22 июля 2024, 14:39

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Возведение детского сада, рассчитанного на 330 воспитанников, завершается в микрорайоне Катюша в Лобне, строительная готовность объекта уже превысила 95 процентов, рабочие завершают отделку помещений и обустройство прилегающей к детсаду территории, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«На объекте ведётся пусконаладка инженерных сетей, электромонтажные работы, сборка и расстановка мебели, установка сантехнического оборудования. Рядом с детским садом рабочие устанавливают качели в виде дельфинов и лошадок, а также скамейки и песочницы», — говорится в сообщении.
В работах задействованы 50 человек, используется три единицы техники. Сдать детский сад в эксплуатацию планируется в августе этого года.

Читайте также:

Строительство детсада на 320 мест в Солнечногорске завершат до конца лета

Воробьёв: Образовательный комплекс «Полёт» в Красногорске сдадут досрочно

Строительная готовность школы на 1550 мест в Ленинском округе превысила 85%
#лобня
#детский сад
#детсад
#строительство
#министерство строительного комплекса мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуму внесли проект об освобождении Неверова от должности вице-спикера
22 июля 2024, 14:18

Фото: istock/Konstantin Aksenov

В Госдуму внесли проект об освобождении депутата Сергея Неверова от должности вице-спикера. Законопроект отправила в нижнюю палату парламента думская комиссия по регламенту и обеспечению деятельности. Рассмотреть его собираются во вторник, 23 июля.
Ранее сообщалось, что перед вторым чтением законопроекта о режиме высылки иностранцев из РФ, в документ внесли поправки, согласно которым мигранты смогут выехать из страны даже несмотря на просроченный паспорт.

Уточнялось, что выезд смогут разрешить по любому удостоверяющему личность документу, в том числе с вышедшим сроком действия или с техническими неисправностями, главное чтобы он позволял определить личность.

Читайте также:

Президент США Джо Байден заявил, что выходит из предвыборной гонки

Глава МЧС Крыма отправил в отставку своего помощника за езду без прав

Начальник ростовского ГУ ФСИН подал в отставку после захвата СИЗО террористами
#джо госдума
#законопроект
#комиссия
#парламент
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Верховный суд утвердил приговор по последнему делу Навального*
Верховный суд оставил без изменения приговор Навальному* по делу об экстремизме
22 июля 2024, 14:11

Фото: iStock/gorodenkoff

Верховный суд оставил в силе приговор Алексею Навальному* по делу о создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает «Интерфакс».
Уточняется, что речь о деле об экстремистском сообществе, по которому Навальному* дали девятнадцать лет колонии особого режима. Алексей Навальный* был признан виновным в формировании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности и иных преступлениях.

Заседание суда состоялось во вторник, 2 июля.

Напомним, Алексей Навальный* умер в исправительной колонии №3 16 февраля текущего года. С 2021 года Навальный* находился под стражей, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный.

Читайте также:

Приставы приостановили производство по взысканию долгов Алексея Навального*

США ввели санкции против сотрудников колонии, где умер Навальный*

Проводившего панихиду по Навальному* священника Сафронова запретили в служении

*Включен в список террористов и экстремистов
#суд
#санкции
#производство
#приставы
#навальный
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В озере в Луховицах нашли сразу три краснокнижных вида животных
22 июля 2024, 14:05

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Представителей трёх редких видов животных обнаружили зоологи в одном из озёр в городском округе Луховицы — ужа, тритона и жабу-чесночницу, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«В одном из луховицких озер специалисты обнаружили сразу три вида животных, занесенных в Красную книгу Московской области: и чесночницу обыкновенную, гребенчатого тритона и ужа обыкновенного», — уточнил глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
Он подчеркнул, что проживание в водоёме представителей редких видов фауны указывает на экологическое благополучие озера и его здоровую и стабильную экосистему. Важнейшими благоприятными факторами являются чистая вода и большая кормовая база.

Читайте также:

В водоёме Луховиц заметили удивительного водяного палочника

В Московской области начался лёт крупных жуков усачей-кожевников

В Подмосковье наступило время сбора черники
#луховицы
#экология
#природа
#озеро
#красная книга
#минэкологии мо
#тихон фирсов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РФ запретят получать права на снегоходы и квадроциклы без экзаменов
22 июля 2024, 13:21

Фото: istockphoto / IgorTsarev

В России планируют закрыть возможность получения прав на управление снегоходами, которая ранее была доступна.
В России могут запретить получать права на вождение квадроциклов, трициклов и снегоходов без сдачи соответствующих экзаменов. Эти поправки в законодательство разработало МВД.

«Если поправки примут, то изменится порядок получения водительских прав. Водители, у которых есть права категории В1, смогут управлять транспортом с мотоциклетной посадкой только после сдачи экзамена на категорию А или прохождения обучения на транспорте с мотоциклетным рулём. Тех, кто будет нарушать эти правила, будут штрафовать на сумму до 15 тысяч рублей за вождение без прав», — поделились в Газета.ру.

Ранее депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили законопроект о смягчении санкций для некоторых водителей, скрывшихся с места ДТП. Это будет касаться ситуаций, когда нет серьёзных последствий для участников аварии.

Ещё одна инициатива — ввести скидку в 50% на штрафы за неправильную парковку.

Читайте также:

Подмосковные парки за неделю посетили более 1,8 млн человек

Долги россиян по ЖКУ захотели взыскивать по-новому

Ученые из Германии расшифровали документ о детстве Иисуса Христа
#дтп
#мвд
#права
#депутаты
#водители
#аварии
#правила
#законопроект
#штрафы
#поправки
#лдпр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные парки за неделю посетили более 1,8 млн человек
22 июля 2024, 12:59

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Свыше 1,8 млн человек приняли парки Московской области за минувшую неделю — с 15 по 21 июля, число посетителей выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 201 тысячу, сообщает пресс-служба регионального министерства благоустройства.
«Парки на прошлой неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Подмосковья. Всего на территории региона функционирует 194 парка культуры и отдыха», — отметил глава областного Минблагоустройства Михаил Хайкин.
Самым посещаемым парком Подмосковья на прошлой неделе стал парк «Пехорка» в Балашихе — там побывали 88 тысяч человек. На второе место вышел парк Толстого в Химках, принявший за семь дней 56 тысяч гостей. На третьем месте оказался Центральный парк в Пушкине с 43 тысячами посетителей. Четвёртое место занял Сестрорецкий парк в Клину, где побывали 40 тысяч человек, а замыкает недельный топ-5 популярности парк Мира в Мытищах с 39 тысячами гостей.

Читайте также:

Новый парк в Павловском Посаде решили назвать «Меленки»

Воробьёв анонсировал открытие подмосковных парков после обновления

Обновлённую часть Центрального парка Лобни открыли для посетителей
#парки
#московская область
#подмосковье
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные школьники отправились в китайский образовательный лагерь
22 июля 2024, 12:53

Фото: пресс-служба Минобразования МР

Группа учеников лицея №14 имени М.М. Громова в подмосковном Жуковском отправилась в летний образовательный лагерь в китайском городе Сиань, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Поездка была организована благодаря сотрудничеству лицея с Сианьским транспортным университетом. В рамках церемонии открытия профессор университета прочёл присутствующим лекцию о глобализации. Кроме того, был организован торжественный обед, на котором ребята из Подмосковья смогли попробовать национальные блюда Китая», — говорится в сообщении.
В лагере для подмосковных школьников организовали занятия по китайскому языку, уроки каллиграфии и кунг-фу. В работе лагеря также приняли участие волонтёры и студенты из Индонезии, Кореи, Узбекистана, Мьянмы, Камбоджи и других стран.

Читайте также:

Подмосковный школьник Часовских выиграл Международную математическую олимпиаду

Вице-президент РАН Калмыков рассказал подмосковным школьникам о радиации

Юные лесоводы из Талдома начали выращивать в теплице виноград
#жуковский
#школьники
#китай
#дети
#лагерь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Долги россиян по ЖКУ захотели взыскивать по-новому
В России хотят взыскивать долги по ЖКУ через исполнительную надпись нотариуса
22 июля 2024, 12:49

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутаты Госдумы предложили взыскивать долги россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг через нотариусов. Об этом пишут «Известия».
Уточняется, что одной из причин появления у граждан долгов за ЖКУ является низкий уровень платежной дисциплины. По мнению депутатов, некоторые россияне следуют принципу «платить в последнюю очередь или не платить вообще». Парламентарии подчеркивают, что людям не хватает денег для оплаты коммунальных услуг.

«Одним из востребованных механизмов внесудебного взыскания задолженности может стать исполнительная надпись нотариуса», — цитируют слова политиков «Известия».

Отмечается, что у нотариусов имеется право получения необходимых данных из государственных информационных систем, в особенности из единого госреестра недвижимости.

Читайте также:

Вырастут пенсии, подорожают ЖКУ, водка и загранпаспорт: что изменится для россиян с 1 июля

В Подмосковье с 1 июля изменились тарифы на коммунальные услуги

Как сэкономить на отпуске: лайфхак по перерасчёту оплаты за коммунальные услуги
#депутаты
#услуги
#россияне
#жку
#тарифы
#право
#госдума
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный школьник Часовских выиграл Международную математическую олимпиаду
22 июля 2024, 12:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Школьник из Подмосковья Иван Часовских завоевал золотую награду Международной математической олимпиады IMO-2024. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области со ссылкой на Минпросвещения России.
«Ученик Химкинской школы №14 набрал 40 баллов. Всего участники российской сборной взяли четыре золотые и две серебряные медали. Ребята выполняли конкурсные испытания дистанционно на площадке Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена в Санкт-Петербурге. Задания охватывали геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику из школьного курса математики», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Итоги олимпиады подвели в Великобритании. Отмечается, что в ней участвовали представители 108 стран.

Читайте также:

Вице-президент РАН Калмыков рассказал подмосковным школьникам о радиации

Химкинские школьники стали призёрами финала всероссийской олимпиады

Педагог из Орехово-Зуева стала призёром региональной олимпиады
#образование
#олимпиада
#великобритания
#школьники
#химки
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф