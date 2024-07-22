В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 110 человек

«Из аварийного жилья были переселены 111 человек, всего было расселено 43 аварийных помещения общей площадью более 2006 квадратных метров, расположенных в Сергиево-Посадском округе, Клину, Шатуре, Ступине, Серпухове и Пушкинском округе», — говорится в сообщении.

