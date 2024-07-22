В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 110 человек

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Свыше 110 человек расселили из аварийного жилья в шести городских округах Московской области на минувшей неделе, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса региона в понедельник, 22 июля.
Переселенцы получили квартиры в новостройках, на вторичном рынке жилья или сертификаты на приобретение недвижимости. Такие сертификаты переселенцы из ветхих домов могу использовать при покупке квартир в любом районе Московской области. Расселение аварийного жилья проводится в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда».«Из аварийного жилья были переселены 111 человек, всего было расселено 43 аварийных помещения общей площадью более 2006 квадратных метров, расположенных в Сергиево-Посадском округе, Клину, Шатуре, Ступине, Серпухове и Пушкинском округе», — говорится в сообщении.
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Лев Каштанов