Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 160 человек

В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 160 человек

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Оригинал
Свыше 160 жителей Московской области переселили из 50 аварийных жилых помещений в четырёх городских округах региона за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.
«За неделю из аварийного жилья общей площадью более 2,1 тыс. квадратных метров было расселено 50 семей (161 человек) в следующих округах: Сергиево-Посадском, Серпухове, Пушкинском и Подольске», — говорится в сообщении.
Некоторым переселенцам предоставили квартиры в новостройках, другим перечислили выкупную стоимость жилья. Отмечается, что переселенцы из аварийного жилья в Московской области могут получить сертификаты для приобретения недвижимости в любом районе Подмосковья.



Расселение аварийных домов в Московской области проводится в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который стартовал в 2025 году.

Читайте также:

Подмосковные учителя могут подать заявку на участие в «Социальной ипотеке»

В Подольске снесли полуразрушенное здание бывшего общежития

Риелтор раскрыл, как получить скидку в 20% при покупке квартиры
#минстройкомплекс мо
#министерство строительного комплекса мо
#аварийное жильё
#расселение
#переселение
#московская область
#подмосковье
За месяц в Подмосковье поставили на кадастр 45 многоквартирных домов
03 февраля 2025, 11:42

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В декабре 2024 года в Московской области на кадастровый учёт поставили 45 жилых домов в 16 городских округах, общее число квартир в зарегистрированных новостройках составило 12 тысяч 708, сообщает перс-служба министерства жилищной политики региона.
«Больше всего многоквартирных домов в декабре поставили на кадастр в Одинцовском округе: десять новостроек на 2192 квартиры общей площадью более 156 тысяч квадратных метров. Второе место по этому показателю занял Ленинский округ, где зарегистрировали восемь новостроек на 4021 квартиру общей площадью около 279 тыс. квадратных метров. А замыкает топ-3 округ Домодедово с пятью зарегистрированными новостройками на 1363 квартиры площадью свыше 88 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.
На кадастровый учёт в декабре также были поставлены многоквартирные дома в округах Мытищи, Красногорск, Химки, Пушкинский, Люберцы, Серпухов, Раменский, Дмитровский, Волоколамский, Павлово-Посадский, Балашиха, Наро-Фоминский и Щёлково.

Читайте также:

В истринском ЖК «Кембридж» построили школу в стиле Хогвартса

Строительная готовность детского сада в Котельниках составляет 68%

В Ленинском городском округе открыли поликлинику для детей и взрослых
#минжилполитики мо
#мкд
#новостройки
#кадастр
#кадастровый учёт
#строительство
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье назвали самые популярные у безбилетников автобусные маршруты
03 февраля 2025, 11:27

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Административно-пассажирская инспекция подмосковного Минтранса с начала года выявила на автобусных маршрутах Мострансавто свыше 1,5 тыс. безбилетных пассажиров. Такими данными поделились в пресс-службе Минтранса региона.
«По данным проверок, самым востребованным маршрутом у нарушителей оплаты проезда оказался № 367 «Константиново – Москва (м. Домодедовская». На нём зафиксирован 121 случай безбилетного проезда. На втором месте – маршрут № 21 «Лобня (микрорайон Южный) – Шереметьево» с 95 нарушениями. На третьей строке антирейтинга – маршрут № 368 «станция МЦД Долгопрудная – Москва (м. Ховрино)». На этом маршруте поймали 71 «зайца», – рассказали в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что проезд считается безбилетным, если пассажир проигнорировал оплату, оплатил его наличными средствами или мобильным переводом. Такие способы оплаты искажают картину пассажиропотока, что не позволяет оценивать загруженность работы на маршрутах. Штраф за безбилетный проезд составляет 2 тыс. рублей.

Мострансавто напоминает водителям, что в автобусах компании запрещён приём наличных денег.

Пассажирам доступны все способы безналичной оплаты проезда – банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка», социальными картами.

Читайте также:

На трёх подмосковных дорогах починили искусственные неровности

Проезд по Мытищинской скоростной хорде после тестового режима стал платным

В подмосковном Минтрансе призвали не давать близким без прав садиться за руль
#подмосковье
#московская область
#минтранс мо
#мострансавто
#автобусы
#оплата
#проезд
#транспорт
#маршруты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На трёх подмосковных дорогах починили искусственные неровности
03 февраля 2025, 10:57

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Искусственные неровности отремонтировали специалисты Мосавтодора на трёх региональных дорогах Московской области — в Жуковском, Коломне и Химках, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Работы по восстановлению искусственных неровностей провели на улице Мичурина в Жуковском, на улице Астахова в Коломне и в квартале Свистуха микрорайона Клязьма-Старбеево в округе Химки», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости на участках рядом с социально значимыми объектами, а также там, где водители регулярно нарушают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрёстках.

Читайте также:

Проезд по Мытищинской скоростной хорде после тестового режима стал платным

На подмосковном портале госуслуг за год оформили 85 тыс. разрешений на такси

В 40 городах Подмосковья пассажирам МЖД напомнили правила безопасности
#минтранс мо
#мосавтодор
#ремонт дорог
#дороги
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Проезд по Мытищинской скоростной хорде после тестового режима стал платным
03 февраля 2025, 10:39

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Тестовый режим эксплуатации Мытищинской скоростной хорды завершился. На новой автодороге ввели платный проезд, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Система взимания платы организована по принципу «свободного потока» – для оплаты проезда не нужно останавливаться. Она будет осуществляться по номеру автомобиля на сайте оператора трассы – компании «Транстолл». Оплатить поездку можно и с помощью транспондеров.
«Оплачивать проезд нужно только за пройденный маршрут. Автодорога поделена на пять участков. В течение пять дней после поездки необходимо зайти на сайт, заполнить простую форму по кнопке «Быстрая оплата», введя номер автомобиля. Система автоматически посчитает пройденные участки дороги и отобразит сумму к оплате. При нарушении пятидневного срока будет взиматься административный штраф», – пояснили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Минтранса МО

На сайте оператора в ближайшие дни появится возможность регистрации в личном кабинете, где можно заранее пополнять лицевой счёт для автоматических списаний при проезде по трассе. Это удобно для тех, кто пользуется дорогой регулярно.

16-километровая Мытищинская скоростная хорда была открыта 17 декабря. Дорога включает шесть транспортных развязок, 11 мостов и путепроводов, а также 27 съездов. Она выступает дублёром МКАД, связывая Афанасовское, Осташковское, Пироговское и Ярославское шоссе. Проезд по МСХ значительно сокращает время в пути.


Читайте также:

Период бесплатного проезда по Мытищинской скоростной хорде решили продлить

Проезд по Мытищинской хорде станет платным с 22 января

Капремонт путепровода на Обуховском шоссе в Солнечногорске закончат в мае
#минтранс мо
#проезд
#оплата
#платные дороги
#мытищи
#дорога
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В истринском ЖК «Кембридж» построили школу в стиле Хогвартса
03 февраля 2025, 10:30

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 594 ученика и спроектированную в стиле Хогвартса, построили на территории жилого комплекса «Кембридж», объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новая школа трёхэтажная, её общая площадь составляет 9 тысяч метров. В здании оборудованы кабинеты, лаборатории, актовый и спортивный залы, библиотека. На пришкольной территории размещается стадион с футбольным полем и площадки доя спортивных игр», — говорится в сообщении.
ЖК «Кембридж» построен как классический английский городок с таунхаусами. В ЖК предусмотрена вся необходимая социальная инфраструктура, включая детский сад, развивающие студии и пр. Соцобъект возводятся за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.

Читайте также:

Строительная готовность детского сада в Котельниках составляет 68%

В Ленинском городском округе открыли поликлинику для детей и взрослых

В Раменском началось строительство детсада на 225 мест
#минжилполитики мо
#истра
#строительство
#школа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Самое опасное»: Врач рассказал, как солярий влияет на организм человека
Врач Гришина: солярий вызывает онкологические заболевания
03 февраля 2025, 10:28

Фото: iStock/nd3000

Популярность соляриев обусловлена желанием получить загар вне зависимости от времени года. Многие утверждают, что искусственный ультрафиолет способствует выработке витамина D, укреплению иммунитета, повышению настроения и подготовке кожи к воздействию солнечных лучей. На самом деле в этой процедуре одни плюсы?
Врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина в беседе с «Радио 1» опровергла информацию про пользу соляриев, сказав, что специалисты не видят ничего, кроме отрицательного.

«К сожалению излучение в солярии в сто раз выше, чем от обычного пекла на пляже или на море. А ультрафиолет опасен тем, что воздействует на организм, на клетки, на уровни ДНК. Он способен производить мутацию клеток и вызывать злокачественные образования», — отметила специалист.

По ее словам, злоупотребление ультрафиолетом может привести к развитию рака, что является опасным.

«Солярий подчеркивает какие-то красивые контуры тела, скрывает недостатки объема. Но что касается качества кожи, то тут ухудшается фотостарение. Организм повреждается и развиваются онкологические заболевания — не только кожи», — сказала дерматолог.

Читайте также:

Врач объяснила, при каком отравлении у ребенка пора вызывать скорую

Терапевт рассказала о заболевании EVALI, которое вызывают вейпы

Зарайский психолог Апанова рассказала, кто больше всего склонен к наркомании
#море
#врач
#специалисты
#заболевания
#тела
#косметолог
#рак
#онкология
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На подмосковном портале госуслуг за год оформили 85 тыс. разрешений на такси
03 февраля 2025, 10:26

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На портале госуслуг Московской области в 2024 было подано более 85 тыс. заявлений для получения разрешений заниматься перевозками на такси. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.
«Услуга «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси» доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса» – «Лицензирование и разрешения» и в мобильном приложении «Добродел». Получить её могут юрлица, индивидуальные предприниматели и самозанятые», – говорится в сообщении.
Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Оформлять разрешение необходимо на каждое транспортное средство. Сделать это можно по одному онлайн-заявлению.

Как отметили в ведомстве, получить услугу заявителю помогают цифровые сервисы. Реестровые записи участвующих в разрешении машин заполнят
автоматически, проверят уникальность ввода данных об автомобиле и наличие свидетельства о регистрации в реестре легковых такси.

Оформить электронное разрешение, получить ответ на вопросы о подмосковном такси перевозчикам помогает чат-бот «Анна».

Читайте также:

В Подмосковье запустили онлайн-сервис по проверке границ приаэродромных зон

В приложении «Добродел» можно заказать документы из госархива Подмосковья

В Подмосковье оптимизировали онлайн-услуги по оформлению выплат на аренду жилья
#мингосуправления мо
#цифровизация
#такси
#онлайн
#заявление
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Настасьин день 4 февраля: почему нельзя ходить босиком и как уберечь дом от беды, народные приметы
03 февраля 2025, 10:15

Фото: iStock/Elena Shutova

В 2025 году 4 февраля отмечается народный праздник — Настасьин день. В этот день православные христиане чтят память святой великомученицы Анастасии Узорешительницы.
В материале «Радио 1» вы узнаете о том, как возник этот праздник, а также о традициях и поверьях, связанных с ним.

История праздника


Фото: iStock/Elena Odareeva

Анастасия родилась в Риме в III веке в знатной семье. Воспитанная матерью-христианкой Фавстой, она с детства изучала Священное Писание под руководством святого Хрисогона. Отец выдал ее замуж за жестокого язычника Помплия, но Анастасия избегала близости, притворяясь больной.

Она тайно посещала христиан в тюрьмах, принося им еду и залечивая раны. Ее самоотверженность укрепляла их веру, и она получила дар исцеления. Помплий узнал о ее деятельности и запер в доме, угрожая смертью после кончины отца. Однако святой Хрисогон предсказал ее освобождение. Вскоре Помплий утонул при кораблекрушении.

Анастасия продолжила помогать христианам, несмотря на опасность. Император Диоклетиан, узнав о ее деятельности, предложил ей отречься от веры в обмен на жизнь. Она отказалась, и ее подвергли пыткам. Ее заточили в темницу на два месяца и затем попытались утопить, но она чудесным образом спаслась. В конечном счёте её предали огню в 304 году, но её душа вознеслась в небеса.

Похоронила Анастасию ее сестра по вере Аполлинария, значительно позже над могилой построили храм. Частицы мощей святой хранятся в Германии, Греции, Хорватии и Москве.

Традиции дня


Фото: iStock/Евгений Харитонов

На Руси день памяти святой называли по-разному: Настасьин день, Анастасия Постница, Анастасия Узорешительница. В этот день было принято почитать память предков и старших членов семьи, особенно матерей.

В день Анастасии Постницы будущая мама должна была позавтракать кашей без добавления масла, чтобы уберечь себя от неприятностей. В этот день женщины в положении занимались вышиванием полотенец, которые должны были стать для них талисманами в процессе родов. Молодые девушки также осваивали искусство рукоделия. Вышивка с изображением сюжета и декоративные элементы также именовались узорами, что перекликалось с именем «Узорошительница».

В российском регионе начнут платить за рождение детей
В российском регионе начнут платить за рождение детей

Приметы


1. Если на крышах домов висит множество сосулек, это сулит богатый урожай.

2. В случае снижения уровня воды в реке 4 февраля лето ожидается засушливое.

3. Если деревья покрылись инеем — станет теплее.

4. Метель разыгралась — весна будет дождливой, а лето — ясным.

5. Идёт сухой снег — летом будет мало дождей.

Что можно делать на Настасьин день


Святая Анастасия считается покровительницей тех, кто находится в местах лишения свободы. Поэтому 4 февраля женщины — жёны, матери, бабушки и сёстры — возносили молитвы святой о своих близких, которые оказались в местах заключения.

В Настасьин день рекомендуется собраться всем вместе и почтить память предков. Это делается для того, чтобы получить благословение от своих усопших родных.

Заняться уборкой. В этот день желательно избавиться от ненужных вещей.

Что нельзя делать в этот день


Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Передвигаться по дому без обуви. По поверью, это может привести к заключению одного из членов семьи.

Бить и убивать животных. По преданию, человек, который причиняет вред животным, будет мучиться от мигрени в течение всего года.

Организовывать громкие празднества и употреблять спиртные напитки. Предки говорили, что это может привлечь в жилище злых духов.

Читайте также:

Нашествие саранчи ожидается в регионах РФ из-за аномально теплой зимы

Что ждет Землю в 2025 году? Ученые предсказали самую экстремальную погоду

Эксперт раскрыл, для чего хотят разрешить выдачу ипотеки в МФО
#ученые
#радио 1
#храм
#искусство
#история
#праздник
#деревья
#урожай
#лето
#вред
#жилище
#жизнь
#снег
#традиции
#весна
#женщины
#семьи
#память
#напитки
#человек
#отец
#метель
#опасность
#мама
#рф
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье запустили онлайн-сервис по проверке границ приаэродромных зон
03 февраля 2025, 10:14

Фото: istockphoto.com/Dushlik

Узнать, попадает ли земельный участок в Московской области в приаэродромную зону, теперь можно в онлайн-режиме — через региональный портал госуслуг, сообщает перс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«Новый сервис мгновенно проверит кадастровый номер, и если участок попадает в зону аэродромов, то система автоматически подготовит об этом справку. В справке будут указаны все пересечения, ограничения и правила использования земель», — объяснила министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Она добавила, что выписка с информацией об участке, которую получит заявитель, будет заверена цифровой подписью профильного ведомства.

Ссылка на новую услугу «Пересечение зон аэродромов» размещена на главной странице областного госпортала.

Читайте также:

Разработчики сделали сервис «ГИС ЖКХ» ещё удобнее для жителей Подмосковья

Арбитражный суд Подмосковья начал использовать ИИ для подготовки приказов

В Подмосковье оптимизировали онлайн-услуги по оформлению выплат на аренду жилья
#мингосуправления мо
#надежда куртяник
#земельные участки
#аэродром
#цифровизация
#портал
#госуслуги
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате