В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 160 человек

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Свыше 160 жителей Московской области переселили из 50 аварийных жилых помещений в четырёх городских округах региона за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.
«За неделю из аварийного жилья общей площадью более 2,1 тыс. квадратных метров было расселено 50 семей (161 человек) в следующих округах: Сергиево-Посадском, Серпухове, Пушкинском и Подольске», — говорится в сообщении.Некоторым переселенцам предоставили квартиры в новостройках, другим перечислили выкупную стоимость жилья. Отмечается, что переселенцы из аварийного жилья в Московской области могут получить сертификаты для приобретения недвижимости в любом районе Подмосковья.
Расселение аварийных домов в Московской области проводится в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который стартовал в 2025 году.
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