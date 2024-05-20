В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 30 человек

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Пятнадцать аварийных помещений расселили в пяти городских округах Московской области на минувшей неделе, новые квартиры или сертификаты на жильё получили 33 человека, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.
«На прошедшей неделе из 15 аварийных помещений общей площадью более 647 квадратных метров были переселены 33 человека. Аварийные помещения были расселены в Сергиево-Посадском округе, Клину, Электрогорске, Дмитровском округе и Луховицах», — говорится в сообщении.Отмечается, что расселение проводится по национальному проекту «Жильё и городская среда».
В министерстве напомнили, что жильцы авариных домов в Московской области могут выбрать для переселения готовую квартиру в специально построенном для них доме или получить сертификат, по которому стоимость одного квадратного аварийного жилья составляет 130 тысяч рублей. При помощи сертификата можно купить квартиру в любом районе Подмосковья как в новостройке, так и на вторичном рынке.
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Лев Каштанов