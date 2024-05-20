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В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья более 30 человек

20 мая 2024, 13:32
Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

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Пятнадцать аварийных помещений расселили в пяти городских округах Московской области на минувшей неделе, новые квартиры или сертификаты на жильё получили 33 человека, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.
«На прошедшей неделе из 15 аварийных помещений общей площадью более 647 квадратных метров были переселены 33 человека. Аварийные помещения были расселены в Сергиево-Посадском округе, Клину, Электрогорске, Дмитровском округе и Луховицах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что расселение проводится по национальному проекту «Жильё и городская среда».



В министерстве напомнили, что жильцы авариных домов в Московской области могут выбрать для переселения готовую квартиру в специально построенном для них доме или получить сертификат, по которому стоимость одного квадратного аварийного жилья составляет 130 тысяч рублей. При помощи сертификата можно купить квартиру в любом районе Подмосковья как в новостройке, так и на вторичном рынке.

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#подмосковье
В Одинцове Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл литургию
20 мая 2024, 14:33

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл литургию в Георгиевском соборе в Одинцово. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.
Литургия состоялась 19 мая в Георгиевском соборе. На богослужении присутствовал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

«Поблагодарил Святейшего Владыку от всех прихожан и от себя лично за особое внимание и попечение, которые он оказывает нашему Одинцовскому округу. Это уже не первое Патриаршее богослужение в Георгиевском соборе. Но это всегда для нас огромное, исключительное событие. Тем более сегодня, в период светлых сорока дней, когда Церковь продолжает праздновать и славить Пасху Христову», — поделился глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Также богослужение транслировалась в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», гже все желающие могли онлайн побывать на литургии.

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Подмосковных пенсионеров предупредили о мошенничестве под видом перерасчёта пенсии
20 мая 2024, 14:27

Фото: iStock/Elena Mishina

Новую схему обмана придумали телефонные мошенник, чтобы получить доступ к личным данным пенсионеров, теперь в качестве предлога используется перерасчёт пенсии, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Мошенники звонят пожилым людям и представляются сотрудниками Социального фонда России (СФР). Они заявляют, что у пенсионера был обнаружен неучтённый стаж и предлагают оформить заявление на увеличение пенсионных выплат. Для этого они говорят назвать им код из СМС. После этого мошенники получают доступ к мобильному банку жертвы или к аккаунту на портале госуслуг», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что настоящие сотрудники СФР никогда не звонят с просьбой продиктовать им код из СМС. При поступлении такого звонка рекомендуется сразу прервать общение, а всю информацию выяснить, позвонив по официальному номеру организации или при личном посещении.

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В Подмосковье с 1 мая вывоз мусора в СНТ производится в рамках графика
20 мая 2024, 14:23

Фото: Сергей Хакимов

С 1 мая в Подмосковье вывоз мусора из СНТ осуществляется в соответствии с графиком. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В Московской области наладили нормированный график вывоза мусора из СНТ, который был полностью сделан с учетом пожелания граждан.

На данный момент ежемесячный платеж за вывоз мусора с участка сейчас в среднем составляет 125 рублей в месяц – в год порядка 1,5 тысячи.

«Наша основная задача — объяснить, что человек должен платить за вывоз мусора, если имеет дачу в СНТ. Это требование закона. Оплата высчитана по годовому нормативу с пониманием, что летом мусора больше, а зимой меньше. Просьба к главам отнесись добросовестно к этой работе, важно дать ответы на все волнующие людей вопросы: сколько я плачу, какой график вывоза и т.д. Прошло то время, когда закапывали мусор у себя на краю участка. Мы этого не допустим. Все СНТ должны быть приведены к современным стандартам», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В Подмосковье свыше 5,7 тысяч СНТ пользуются новой системой и региональный оператор пописывает дополнительные соглашения с каждым из них.

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Школьники и студенты приняли участие в соревнованиях по дрон-рейсингу в Волоколамске
20 мая 2024, 14:18

Фото: телеграм-канал Натальи Козловой

В Волоколамске провели первые соревнования по дрон-рейсингу. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы Волоколамского городского округа Наталья Козлова.
«Вместе с участниками – школьниками и студентами образовательных учреждений округа окунулись в атмосферу захватывающих гонок. Ребята соревновались в умении быстро и ловко управлять дронами на специально подготовленной трассе. Уверена, что такие соревнования станут хорошей традицией в нашем округе. Спасибо всем за участие», – написала Козлова в своём телеграм-канале.
Она добавила, что по итогам состязаний первое место заняла команда «Тучка» из Детгородковской средней школы, второе – Дроноводы» из Осташёвской СОШ, третье – команда «Два капитана» из МГУТУ имени К.Г. Разумовского.

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#студенты
#наталья козлова
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Дубна вошла в число самых комфортных городов Подмосковья
20 мая 2024, 14:11

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Подмосковную Дубну назвали одним из шести самых комфортных городов Московской области, такой результат дало народное голосование, которое проводилось на ресурсе MSK1 RU, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«По итогам опроса в топ-6 вошли Мытищи, Королёв, Одинцово, Ступино, Раменское и Дубна», — отмечается в сообщении.
При выборе наиболее комфортных городов Московской области участники опроса учитывали такие критерии, как эффективность работы местных властей, наличие детских садов, школ и медицинских учреждений, а также транспортная доступность.

Ранее сообщалось, что глава городского округа Дубна Максим Тихомиров проверил подготовку набережной реки Волги к пляжному сезону. Он оценил объем проделанной работы и указал на недостатки, которые надо оперативно исправить.

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#дубна
#комфорт
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Отмена спектаклей и «ковидный бокс»: что случилось с актрисой из «Служебного романа» Немоляевой
Светлана Немоляева госпитализирована в тяжёлом состоянии: что случилось, биография
20 мая 2024, 13:58

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Актриса театра и кино Светлана Немоляева находится в тяжелом состоянии под наблюдением врачей. Что случилось с известной артисткой и о чем рассказал ее сын, расскажет редакция «Радио 1».

Немоляева попала в больницу: что случилось с актрисой


О госпитализации Светланы Немоляевой стало известно минувшим утром. По информации телеграм-канала «Mash», артистку госпитализировали с положительным тестом на ковид. В настоящее время 87-летняя звезда «Служебного романа» находится в тяжёлом состоянии под наблюдением врачей.

«Да, к сожалению, ковид. Я в больнице. Не так страшно проходит болезнь, легче лечится», — сообщила актриса журналистам.

Сообщается, что артистка пожаловалась на плохое самочувствие еще 10 мая. Она вызвала скорую помощь, однако от госпитализации отказалась.19 мая Немоляева должна была выступить на сцене театра Маяковского. Однако из-за ее проблем со здоровьем спектакль перенесли на первое июля.


Что диагностировали у Светланы Немоляевой


После новости о госпитализации стало известно, что Светлану Немоляеву определили в бокс, где ей предстоит провести минимум одну неделю. По данным телеграм-канала «Mash», тест на COVID-19 показал положительный результат. Врачи не выявили значительных изменений в лёгких актрисы. Однако показатели насыщения крови кислородом указали на дыхательную недостаточность.

«Тут есть и другие пациенты с таким диагнозом. Но уже не так страшно, как было раньше», — поведала артистка.

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Светлана Немоляева: биография


Будущая артистка Светлана Немоляева родилась 18 апреля 1937 года в Москве. Ее родители имели отношение к кино. Отец, Владимир Немоляев (1902-1987), был кинорежиссером, мать, Валентина Ладыгина (1907-1988), — звукооператором. Из-за профессии родителей, маленькая Светлана часто присутствовала на съемках фильмов. Также она принимала участие в массовках.

Восьмилетняя Немоляева впервые появилась на экранах в комедии Константина Юдина «Близнецы» (1945) в роли девочки-озорницы Светочки. После окончания школы Светлана Немоляева поступила в Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, которое с отличием окончила в 1958 году.
С 1959 года Немоляева является актрисой Театра имени В. Маяковского.

В 1980 году актриса получила звание Народной артистки РСФСР. Немоляева также награждена орденом Почета, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV (2007) и III (2012) степеней. Больше всего Немоляева полюбилась зрителям по ролям в картинах: «Служебный роман», «Гараж», «Близнецы», «Зоя» и «Артистка».

Однако на счету актрисы немало и театральных постановок. Она исполнила роль Марфуши в «Смерти Тарелкина», Инны в «Детях Ванюшина», Елизаветы Тюдор в спектакле «Да здравствует королева, виват!» и другие.


Сын Немоляевой опроверг сообщения о госпитализации актрисы


В беседе с «Пятым каналом» сын Немоляевой Александр Лазарев сообщил, что его мать не находится в больнице.

«Это неправда, слухи все», — ответил Лазарев на вопросы журналистов о самочувствии Немоляевой.

В театре, где служит Немоляева, комментировать информацию о состоянии актрисы не стали.

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#москва
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В Одинцове прошла встреча Главы округа с жителями
20 мая 2024, 13:57

Фото: пресс-служба администрации городского округа Одинцово

Исполнение протокольных поручений по Кубинке обсудили на встрече Андрея Иванова с жителями. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
Рабочее совещание прошло по вопросам в сфере образования, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

«Предыдущая наша с вами встреча проходила в феврале этого года. Срок исполнения большинства поручений – март и апрель этого года. Сегодня самое время проверить, что удалось сделать, оценить качество работ. Затем в свободном режиме обсуждаем все, что ещё надо добавить в наш большой протокол по Кубинке. В конце этого года мы начнем готовить документы, чтобы уже после январских каникул выйти на демонтажные работы. Как и во всех других наших школах, которые мы обновляем, в капитальный ремонт включим установку новой мебели и современного оборудования», — подчеркнул глава городского округа Андрей Иванов.

По итогам собрания были разъяснены жителям все планируемые работы и приняты к сведению их просьбы, которые в течение года будет выполняться.

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На летнюю подработку планируют устроиться более 20 тыс. подмосковных подростков
20 мая 2024, 13:53

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Свыше 20 тысяч подростков, проживающих в Московской области, планируют выйти на работу на время летних каникул, найти подходящую вакансию они могут онлайн, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«Для комфорта детей и родителей мы сделали трудоустройство максимально удобным и цифровым», — отметила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.
Она добавила, что уже сейчас подростки могут выбирать из девяти тысяч вакансий. При этом количество трудовых предложений для них постоянно увеличивается.

В министерстве отметили, что больше всего предложений для подростков есть в таких направлениях, как ландшафтный дизайн и упаковка, кроме того, есть много вакансий для вожатых. Трудоустройство подростков проводится строго официально — с заключением договора и внесением информации в трудовую книжку. Помимо зарплаты, подросток получит выплату от Центра занятости: 2417 рублей за отработанный месяц.

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#подмосковье
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В ДНР сообщили, что ВСУ покинули позиции на востоке Парасковиевки под Угледаром
20 мая 2024, 13:25

Фото: iStock/Irina Piskova

Советник главы Марьинского района Игорь Кимаковский заявил, что украинские военные покинули свои позиции в селе Парасковиевка, расположенном в восточной части района рядом с Угледаром в ДНР, передает ТАСС.
Он сообщил, что вооруженные формирования Украины не смогли противостоять артиллерийскому и авиационному удару и бежали с позиций.

По его словам, часть населенного пункта была покинута. Кимаковский добавил, что большая часть погибших украинских военнослужащих осталась на месте боевых действий.

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