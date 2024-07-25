В Подмосковье за сутки проверили около 30 км тепловых сетей

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Проверка тепловых сетей проводится в Московской области в рамках подготовки к отопительному сезону, за минувшие сутки гидравлические испытания провели на 30 километрах трубопроводов отопительной системы, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«Тестирование повышенным давлением провели на 13 участках тепловых сетей общей протяженностью около 30 погонных километров в двухтрубном исполнении. Испытания состоялись в восьми городских округах: Королёве, Домодедове, Щёлкове, Подольске, Химках, Одинцове, Балашихе, Подольске и Ленинском», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что все участки выдержали проверку, по результатам муниципальные комиссии составили акты, подтверждающие готовность тепловых сетей к работе.
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