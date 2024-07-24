В Подмосковье закупят более 1,8 тыс. единиц техники для уборки снега во дворах

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Свыше 1,8 тыс. единиц коммунальной техники для уборки дворов от снега планируется приобрести в Московской области. Об этом сообщил в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и округов области зампред правительства Подмосковья — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.
«Закуплено будет 346 единиц коммунальной техники и 1506 единиц оборудования малой механизации. В частности, количество ручных роторов будет увеличено почти на 170%. Парк мини-погрузчиков мы увеличиваем практически в два раза, экскаваторов-погрузчиков — тоже практически в два раза. Очень большой рост у нас по самосвалам», — сказал Владислав Мурашов.Он добавил, что приобретены будут также автомобили «ГАЗель» и МТЗ. Закупка будет опубликована до 5 августа.
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