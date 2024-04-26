В Подмосковье запустят новую систему «Цифровые индикаторы риска»

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области
Артур Гарибян анонсировал запуск в Подмосковье системы «Цифровые индикаторы риска». Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
О новой системе министр по государственному надзору в строительстве Подмосковья Артур Гарибян рассказал на пресс-конференции с представителями СМИ.
Стоит отметить, что проект реализовывается в рамках поручения Президента России.
Читайте также:
Глава подмосковного Главгосстройнадзора Гарибян ответил на вопросы студентов на выставке «Россия»
В Подмосковье предложили продлить срок постановления о выдачи разрешений на строительство
В Щёлкове завершают многолетнее строительство стадиона для игры в регби
«В Московской области в IV квартале этого года стартует проект «Цифровые индикаторы риска». Индикатор риска - это признак, свидетельствующий о высокой вероятности совершения нарушения обязательного требования. В настоящее время факт срабатывания устанавливается инспектором вручную из отчетов, систем и жалоб. После запуска проекта факт срабатывания индикатора риска будет выявляться в информационной системе контрольного органа, что позволит исключить человеческий фактор и ошибки. Далее в Единой государственной информационной системе обеспечения контрольно-надзорной деятельности Московской области будет создана цифровая карточка индикатора, после чего система проанализирует необходимость проведения проверки и автоматически примет решение. Реализация проекта позволит не только оптимизировать работу инспектора и исключить ошибки, но и обеспечить автофиксацию всех срабатываний индикаторов риска и формирование аналитики», — поделился министр.
Стоит отметить, что проект реализовывается в рамках поручения Президента России.
Читайте также:
Глава подмосковного Главгосстройнадзора Гарибян ответил на вопросы студентов на выставке «Россия»
В Подмосковье предложили продлить срок постановления о выдачи разрешений на строительство
В Щёлкове завершают многолетнее строительство стадиона для игры в регби
Мира Полтева