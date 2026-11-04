В Подмосковье женщина выиграла два миллиона за один день
Жительница Подмосковья выиграла 2 миллиона рублей в онлайн-лотерее, купив два билета — каждый принёс по миллиону. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе «Национальной Лотереи».
По словам победительницы Александры, в тот день она приехала в гости к брату и решила сыграть в лотерею в свободное время. Билеты выбирала интуитивно, без какой-либо стратегии. Увидев результаты розыгрыша, женщина сначала не поверила в удачу и несколько раз перепроверила числа, а на следующее утро вновь открыла приложение, всё ещё сомневаясь, что оба билета выигрышные.
Выигрыш Александра считает своевременным: он поможет частично погасить ипотеку и оплатить обучение племянницы. Это не первый крупный выигрыш женщины, пишет РИА Новости. В сентябре, ожидая вылета в командировку в аэропорту, она решила поучаствовать в лотерее и стала обладательницей приза в 100 тысяч рублей. Несмотря на то что профессиональная деятельность победительницы связана с аналитикой, информационными технологиями и стратегическим планированием, при выборе билетов она не ищет закономерности и полагается исключительно на интуицию.
Ранее воронежец «накаркал» выигрыш в лотерею. Билет он приобрел в мобильном приложении, пока стоял на светофоре.
Читайте также: