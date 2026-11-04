В Подмосковье женщина выиграла два миллиона за один день

04 ноября 2026, 16:10

Жительница Подмосковья дважды стала миллионершей за один и тот же день

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Жительница Подмосковья выиграла 2 миллиона рублей в онлайн-лотерее, купив два билета — каждый принёс по миллиону. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе «Национальной Лотереи».