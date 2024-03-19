В подмосковном лесу спасли заблудившегося босого мужчину

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли заблудившегося в лесу босого мужчину. об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В службу «112» позвонил молодой человек сообщил, что заблудился в лесу, пытаясь сократить путь до соседнего коттеджа.
Стоит отметить, что мужчина заблудился возле садоводческого товарищества «Красная Поляна» городского округа Лобня.
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«Бедолага потерял свои кроссовки в сугробе и очень сильно замёрз. Оперативно прибыв на место вызова, спасатели приступили к поисковым мероприятиям.Специалисты искали 32-летнего мужчину, поддерживая с ним связь по телефону и подавая звуковые сигналы. Спустя час с лишним спасатели нашли заблудившегося в 500 метрах от коттеджного посёлка. Работники подразделения вывели мужчину из леса, после чего сразу же передали его сотрудникам скорой помощи. Молодой человек был госпитализирован с подозрением на переохлаждение и обморожение нижних конечностей», — поделился сотрудник ведомства Сергей Трушин.
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Мира Полтева