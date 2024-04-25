В подмосковном УФСИН прошла «прямая линия» по вопросам соблюдения прав обвиняемых

Фото: пресс-служба УФСИН России по Московской области
В УФСИН России по Московской области прошла очередная «прямая линия» по вопросам обеспечения прав и законных интересов обвиняемых, подозреваемых и осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Московской области.
Мероприятие прошло 24 апреля при участии сотрудников пенитенциарного ведомства, представителей общественных организаций, членов региональной Общественной наблюдательной комиссии и священнослужителей, окормляющих подразделения уголовно-исполнительной системырегиона.
Стоит отметить, что с начала года сотрудники ОНК провели порядка 21 выезда СИЗО, колонии, исправительные центры для проверки соблюдения прав человека, находящихся там граждан.
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«Прямая линия» является доступной формой взаимодействия граждан с УФСИН и представителями правозащитного сообщества, наравне с личным приемом или, например, письменным обращением. Зачастую сразу в «прямом эфире» получается решать озвученные гражданами вопросы или брать их на личный контроль. Этот формат демонстрирует открытость ведомства, отвечая на запросы общества», — поделился председатель ОНК МО Сергей Леонов.
Стоит отметить, что с начала года сотрудники ОНК провели порядка 21 выезда СИЗО, колонии, исправительные центры для проверки соблюдения прав человека, находящихся там граждан.
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Мира Полтева