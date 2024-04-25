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В подмосковном УФСИН прошла «прямая линия» по вопросам соблюдения прав обвиняемых

25 апреля 2024, 16:26
Фото: пресс-служба УФСИН России по Московской области

Фото: пресс-служба УФСИН России по Московской области

В УФСИН России по Московской области прошла очередная «прямая линия» по вопросам обеспечения прав и законных интересов обвиняемых, подозреваемых и осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Московской области.
Мероприятие прошло 24 апреля при участии сотрудников пенитенциарного ведомства, представителей общественных организаций, членов региональной Общественной наблюдательной комиссии и священнослужителей, окормляющих подразделения уголовно-исполнительной системырегиона.

«Прямая линия» является доступной формой взаимодействия граждан с УФСИН и представителями правозащитного сообщества, наравне с личным приемом или, например, письменным обращением. Зачастую сразу в «прямом эфире» получается решать озвученные гражданами вопросы или брать их на личный контроль. Этот формат демонстрирует открытость ведомства, отвечая на запросы общества», — поделился председатель ОНК МО Сергей Леонов.



Стоит отметить, что с начала года сотрудники ОНК провели порядка 21 выезда СИЗО, колонии, исправительные центры для проверки соблюдения прав человека, находящихся там граждан.

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В Павловском Посаде готовят гуманитарную помощь для бойцов в зону СВО
25 апреля 2024, 15:20

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

В Павловском Посаде идёт подготовка к отправке очередного гуманитарного груза. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
С 27 апреля под руководством председателя Совета депутатов округа Романа Тикунова отправится гумпомощь для бойцов, которые проходят службу в Белгородской, Воронежской, Харьковской областях, ЛНР и ДНР, а позже в Херсонскую и Запорожскую области.

«В марте мы доставили землякам прицелы с тепловизорами, приборы ночного видения, обмундирование, бронежилеты, бронешлемы, ретрансляторы, усилители сигнала сотовой связи и интернета, 12 дизельных и инверторных генераторов, автомобиль «НИВА», два мотоцикла, автозапчасти, строительные материалы и адресные посылки от родных и близких», — поделился глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Стоит отметить, что по просьбам военнослужащих им доставят три автомобиля, два мотоцикла, квадроцикл и несколько тонн гуманитарного груза.

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#сво
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В Люберцах демонтировали незаконно установленный торговый павильон
25 апреля 2024, 15:15

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Ларёк для торговли пивом, установленный без разрешения на строительство, снесли на улице Южная в Люберцах, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«У собственника торгового павильона не было разрешения на строительство данного объекта, а земельный участок, на котором располагался ларёк, не был оформлен в собственность», — отмечается в сообщении.
Павильон демонтировали в рамках реализации областной программы по приведению объектов потребительского рынка Подмосковья в соответствие с нормами.

Всего в регионе было выявлено свыше 1,3 тыс. проблемных торговых объектов более чем в 50 округах. Сотрудники муниципальных администраций проводят личные встречи с предпринимателями и предлагают либо перейти на другую торговую площадку, либо узаконить торговую точку и привести в порядок фасад.

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#люберцы
#снос
#минсельхозпрод мо
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В Польше россиянина приговорили к 2,5 годам заключения по обвинению в шпионаже
25 апреля 2024, 15:07

Фото: iStock/macky_ch

Окружной суд Гданьска приговорил к 2,5 года заключения гражданина России по обвинению в «шпионаже в пользу российской разведки». Об этом сообщила окружная прокуратура Гданьска.

Окружным судом в Гданьске 16 апреля 2024 года был вынесен приговор гражданину РФ, обвиняемому в шпионаже в пользу разведки РФ, а также трем гражданам Республики Польша за коррупционные преступления. Сообщается, что россиянина суд приговорил к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Отмечается, что гражданин Российской Федерации легально проживал и осуществлял коммерческую деятельность в Польше. Однако обвинение утверждает, что он контактировал с военнослужащими ВС Польши, участвуя в сообществах по военно-исторической реконструкции, а после использовал эти контакты для сбора информации по размещению подразделений польской армии и численности их личного состава.

Ранее сотням украинцев отказали в выдаче паспортов в Польше. В пропускном пункте можно было получить только разрешение на выезд. Объясняли это то техническими проблемами, то решением властей Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#приговор
#обвинение
#польша
#рф
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Каширские танцоры стали призерами Чемпионата по спортивным танцам
25 апреля 2024, 15:01

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

Танцоры из подмосковной Каширы завоевали награды Чемпионата по спортивным танцам. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Соревнования МОО Федерации танцевального спорта ЮВАО «Классика» проходили 21 апреля ​в Москве.

«Дмитрий Макаровский и Мария Милехина в паре получили 9 баллов из 9 возможных за аттестацию по программе «Массовый спорт» среди всех возрастов, золото в номинации «СуперКубок» (все возраста), серебро в номинации «Кубок Ча-Ча-Ча» и второе место в номинации «Кубок Польки», — поделились в пресс-службе округа.

Стоит отметить, что Марк Шахмаев по итогам соревнований получил 8.4 баллов из 9 в рамках аттестации и занял третье место в номинации «СуперКубок».

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#кашира
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#танки
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Капремонт детсада «Улыбка» в Балашихе завершат к 1 сентября
25 апреля 2024, 14:58

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт детского сада №26 «Улыбка» ведётся в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха, сдать обновлённый детсад в эксплуатацию планируется до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте завершаются демонтажные работы, ведётся устройство инженерных сетей и стяжка пола. Начинается утепление фасадов», — говорится в сообщении.
В капремонте задействованы 30 рабочих, используются три единицы техники. Работы ведутся в графике.

Согласно плану, а ходе ремонта в здании должны обновить крышу и фасад, установить новую сантехнику, двери и окна, отремонтировать внутренние помещения и полностью обновить мебель и всё оборудование.

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#министерство строительного комплекса мо
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В Кашире прошел Чемпионата по компьютерному многоборью среди долголетов
25 апреля 2024, 14:47

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира

В клубе «Активное долголетие» городского округа Кашира прошёл муниципальный этап Чемпионата по компьютерному многоборью. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
В соревнованиях приняли участие граждане пожилого возраста и участники клуба «Активное долголетие» городского округа.

«Жители старшего поколения демонстрировали знания по общей цифровой и финансовой грамотности, а также показывали навыки работы с поисковыми системами. Участники, показавшие высокие результаты, выйдут в областной этап и поборются за право представить 22 июня Подмосковье во Всероссийском финале в Москве», — подчеркнули в пресс-службе администрации.

Стоит отметить, что стать участников проекта «Активное долголетие» могут женщины от 55 и мужчины от 60 лет.

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#активное долголетие
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#мужчины
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С начала апреля в Московской области из окон выпали шесть детей
25 апреля 2024, 14:45

Фото: пресс-служба Ксении Мишоновой

В Подмосковье с началом сезона открытых окон отмечен всплеск случаев падения детей с высоты. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова. По её словам, только в апреле в регионе из окон выпали шесть детей.
«Два случая отмечено в Люберцах, по одному – в Кашире, Орехово-Зуеве, Щёлкове и Егорьевске. К счастью, все живы. Примечательно, что из шести пострадавших одной девочке уже 10 лет. И такие случаи попадаются в статистике всё чаще. Это только кажется, что наши дети уже повзрослели… На самом деле им постоянно нужно напоминать о безопасности», – написала Мишонова в своём телеграм-канале.
Она добавила, что провела в Дубне родительское собрание по профилактике травматизма и безопасности детства. Подмосковный детский омбудсмен поблагодарила организаторов за радушный приём и внимание.

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#московская область
#подмосковье
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Глава Минфина Силуанов: в России назрела необходимость налоговой донастройки
25 апреля 2024, 14:41

Фото: iStock/Derek Brumby

Министерство финансов РФ планирует в середине мая обсудить с бизнесом конкретные предложения по донастройке налоговой системы. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Будут подготовлены соответствующие проекты законодательных актов, которые, возможно, примут уже в весеннюю сессию. По его мнению, одна из основных задач готовящейся налоговой реформы это создание хороших условий для инвестиций компаний. Планируется шире использовать механизм инвестиционного налогового вычета.

Министр отметил, что еще одна задача налоговой реформы это создать дополнительные стимулы для инвестирования в ключевые отрасли экономики. Правительство определит такие отрасли. И в них будут дополнительные налоговые меры.

Ранее Министерство финансов РФ обратилось в арбитражный суд, требуя ограничить права владельцев Альфа-банка. В случае, если иск примут, то организация сможет передислоцироваться в Россию на фоне санкций Запада. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВОЗ раскрыла, в какой стране живут самые пьющие дети
ВОЗ: английские подростки оказались самыми пьющими в Европе
25 апреля 2024, 14:37

Фото: iStock/Eva-Foreman

Английские дети употребляют алкоголь чаще других несовершеннолетних в Европе. Такое заявление сделали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что к такой статистике привела нормализация употребления алкоголя в Великобритании.

По результатам исследования, каждый третий 11-летний ребёнок (35% мальчиков и 34% девочек) и половина 13-летних детей (50% мальчиков и 57% девочек) уже пробовали спиртные напитки.

Такой показатель стал самым высоким среди изученных ВОЗ 44 стран. Результат основывается на данных 280 тысяч детей.

Также исследователи подчеркнули, что чаще всего алкоголь употребляют дети из богатых семей. Они повторяют за родителями, которые периодически употребляют вино.

Следом за Великобританией в тройку вошли Франция и Испания.

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#великобритания
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