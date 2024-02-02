В подмосковную приёмную кандидата Путина поступили предложения от сельских старост

Фото: РИШ
Несколько предложений, касающихся развития сёл и деревень, поступило в общественную приёмную кандидата в президенты России Владимира Путина в Красногорске от представителей областной Ассоциации сельских старост, сообщает региональный избирательный штаб.
Использовать для подсчёта реального числа жителей населённых пунктов геолокацию предложил Председатель Ассоциации старост Московской области Федор Степанов.
По его мнению, информация, полученная по геолокации, позволит понять реальное положение дел с населением и грамотно распределить средства на развитие территорий.
Второе предложение внесла член правления Ассоциации Нина Беляева, оно касается организации федерального конкурса сельских старост.
Кроме того, в приёмную поступило предложение упростить передачу в муниципальную собственность заброшенных строений, принадлежащих госкорпорациям или находящихся в федеральном ведении. Это предложение выдвинула староста деревни Поповская городского округа Егорьевск Наталья Колосова.
А староста электростальской деревни Бабеево Виталий Угаров предложил внедрить стандарт деревень, чтобы во всех населённых пунктах были доступны основные социальные услуги.
Все инициативы, поступающие в общественную приёмную, переправляются в центральный офис. Эти предложения будут учитываться при формировании предвыборной программы кандидата в президенты.
Подмосковная общественная приёмная расположена по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, корпус 1. Внести свои предложения может внести каждый житель Московской области, приём будет вестись до марта включительно.
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«По факту в большинстве деревень Подмосковья живет больше людей, чем зарегистрировано. Но есть и те, где прописано очень много, но почти никто не живет», — отметил Степанов.
Второе предложение внесла член правления Ассоциации Нина Беляева, оно касается организации федерального конкурса сельских старост.
«Мое предложение – организовать на федеральном уровне конкурс старост. Я сама принимала участие в областном конкурсе и заняла там первое место. Но, помимо этого, я приобрела огромный опыт при общении с коллегами», — сообщила Беляева.Конкурс на федеральном уровне поможет обмену опытом между разными регионами и будет способствовать развитию и института старост, и самих сёл, убеждена Беляева.
Кроме того, в приёмную поступило предложение упростить передачу в муниципальную собственность заброшенных строений, принадлежащих госкорпорациям или находящихся в федеральном ведении. Это предложение выдвинула староста деревни Поповская городского округа Егорьевск Наталья Колосова.
А староста электростальской деревни Бабеево Виталий Угаров предложил внедрить стандарт деревень, чтобы во всех населённых пунктах были доступны основные социальные услуги.
Все инициативы, поступающие в общественную приёмную, переправляются в центральный офис. Эти предложения будут учитываться при формировании предвыборной программы кандидата в президенты.
Подмосковная общественная приёмная расположена по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, корпус 1. Внести свои предложения может внести каждый житель Московской области, приём будет вестись до марта включительно.
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Лев Каштанов