В подмосковную приёмную кандидата Путина поступило ещё семь инициатив

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Житель Раменского округа, замдиректора ДК «Гжелка» Александр Логвин предложил организовать детские лагеря на базе домов культуры, а также передать неработающие лагеря муниципалитетам, чтобы восстановить их и вновь открыть.
Несколько инициатив внесла жительница Люберец Алеся Давранова, которая руководит Центром поддержки участников СВО и их семей. Она предлагает открыть отделения ДОСААФ в школах, освободить участников СВО и членов их семей от уплаты процентов по ипотеке, а также ввести оплату для ресурсоснабжающих организаций по фактическому потреблению.
Поступило также предложение от жителей Бронниц: они предлагают индексировать оклады из-за роста цен.
Все инициативы, поступающие в общественную приёмную в Красногорске, переправляются в центральный офис. Эти предложения будут учитываться при формировании предвыборной программы кандидата в президенты.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков назвал ключевой частью своей программы расширение гражданских и деловых свобод, а также борьбу с новыми запретами. Кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что поддержит многодетные семьи и будет уделять много внимания вопросам образования, медицины и ЖКХ. А кандидат от КПРФ Николай Харитонов идёт на выборы под лозунгом «Поиграли в капитализм — и хватит!». Он собирается внести значительные изменения в социально-экономическую политику страны и провести «новую индустриализацию».
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