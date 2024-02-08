В подмосковную приёмную Путина поступили предложения о выплатах бойцам, медицине и дороге

Фото: пресс-служба РИШ
Три новые инициативы поступили в подмосковную общественную приёмную кандидата в президенты России Владимира Путина от жителей Московской области, сообщает пресс-служба регионального избирательного штаба.
Предложение построить путепровод в рабочем посёлке Правдинский Пушкинского городского округа внесла местная жительница Нина Ушакова.
Жительница Сергиево-Посадского округа Анна Казанбаева предложила ввести обязательные региональные выплаты для бойцов, получивших тяжёлое ранение в ходе СВО.
Предложение руководительницы филиала Королёвской горбольницы Анны Чуканиной касается стандартизации тарифных коэффициентов при оплате медицинской помощи из территориальных фондов ОМС. Сейчас больницы разных регионов по-разному оценивают одни и те же медицинские процедуры. Из-за этого возникает значительная разница в финансировании медицинского учреждения и в оплате труда специалистов одинаковой квалификации и, как следствие, отток кадров в более богатые регионы. Стандартизация помогла бы решить эту проблему.
Общественная приёмная кандидата в президенты РФ Владимира Путина будет принимать инициативы от граждан до марта включительно. Все полученные предложения передаются в центральный офис и будут учитываться при формировании предвыборной программы.
Приёмная Московской области расположена в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, дом №4, корпус 1. Внести свои предложения может внести любой житель Московской области.
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«Путепровод через железную дорогу позволит разгрузить Ярославское направление, которым пользуются жители не только Пушкинского округа, но и ближайших муниципалитетов, столицы, а также других регионов», — отметила Ушакова.
«Сейчас каждый субъект устанавливает какие-то свои (выплаты – прим. ред.), по желанию. Но мы бы хотели, чтобы это делали все регионы. И ребята с ранениями, с увечьями получали деньги», — пояснила Казанбаева.
Предложение руководительницы филиала Королёвской горбольницы Анны Чуканиной касается стандартизации тарифных коэффициентов при оплате медицинской помощи из территориальных фондов ОМС. Сейчас больницы разных регионов по-разному оценивают одни и те же медицинские процедуры. Из-за этого возникает значительная разница в финансировании медицинского учреждения и в оплате труда специалистов одинаковой квалификации и, как следствие, отток кадров в более богатые регионы. Стандартизация помогла бы решить эту проблему.
Общественная приёмная кандидата в президенты РФ Владимира Путина будет принимать инициативы от граждан до марта включительно. Все полученные предложения передаются в центральный офис и будут учитываться при формировании предвыборной программы.
Приёмная Московской области расположена в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, дом №4, корпус 1. Внести свои предложения может внести любой житель Московской области.
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Лев Каштанов