Все подмосковные избирательные участки оснастят системами видеофиксации

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2668 избирательных участков Московской области перед предстоящими президентскими выборами оснастят камерами видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«Трансляция с этих камер будет идти на специальной платформе. Доступ к ней имеют кандидаты и их представители, политические партии, избирательные комиссии и наблюдатели», – говорится в телеграм-канале Московской областной избирательной комиссии.Кроме того, в помещениях 1260 участковых и 61 территориальной избирательных комиссий установят системы видеорегистрации. Эти устройства предназначены для записи, хранения и воспроизведения видеоинформации.
«Особенность взаимодействия комиссий разного уровня в дни голосования в Подмосковье – прямая видеоконференцсвязь. Благодаря этому возникающие на избирательных участках вопросы рассматриваются оперативно. Такое взаимодействие между комиссиями было успешно опробовано в прошлом году», – пояснили в Мособлизбиркоме.
Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут проводить три дня – с 15 по 17 марта.
В Подмосковье к выборам откроют почти 4 тыс избирательных участков. Найти свой участок по адресу места жительства можно по ссылке.
Проголосовать онлайн на федеральной платформе ДЭГ смогут жители 28 регионов, в том числе Подмосковья.
Если планы избирателя изменились, заявление на участие в ДЭГ можно отозвать и проголосовать на избирательном участке по месту прописки.
Чтобы отдать голос не по месту жительства, а там, где удобно, можно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель».
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Лора Луганская